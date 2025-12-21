Финал шоу «Титаны» 21 декабря: что известно, испытания, имя победителя

Сегодня, 21 декабря, состоялся финал третьего сезона шоу «Титаны» на ТНТ. Какие испытания были подготовлены для спортсменов, кто победил?

Кто победил в шоу «Титаны» на ТНТ

В финале шоу «Титаны» за главный денежный приз в размере 10 млн рублей боролись 12 участников: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, гимнаст Александр Сычугов, трехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО Кирилл Бельский, пожарный Артем Бабаев, боксер Эдуард Трояновский, сумоист Владимир Чайка, сноубордист Евгений Генин, акробат Алексей Яшанькин, борец Александр Земляков, кардиохирург Дмитрий Огнерубов, хоккеист Никита Ушнев и тхэквондист Алексей Денисенко.

В первом испытании спортсменам нужно было вытянуть канат 120 метров длиной, у которого противовесная тяга составляла 50% от их веса. По итогам этого задания проект покинули Александр Земляков, Алексей Денисенко и Дмитрий Огнерубов.

Второе испытание финала — «Бег с препятствиями». Девятерых оставшихся участников разделили на три группы по три человека. Им нужно было бежать друг за другом, поднимая препятствия на своем пути. Каждый атлет должен был как можно быстрее коснуться того, кто бежит перед ним. Участник, которого догнали, выбывал.

По итогам второго соревнования в игре остались трое: Евгений Генин, Никита Ушнев и Кирилл Бельский.

В третьем испытании спортсменам нужно было пройти задание «Силовое восхождение» — подняться на вершину колонны и поставить флаг. Первым это сделать удалось Кириллу Бельскому. Следом за ним на вершину поднялся и установил флаг Никита Ушнев.

В суперфинале шоу Бельский и Ушнев должны были держать воздушный баланс на бревне и сбросить соперника без прямого контакта, раскачивая конструкцию. Испытание продолжалось до трех побед одного из спортсменов.

Первый этап кончился со счетом 0:0. Во втором и третьем раунде упал Ушнев, в четвертом — Бельский. В пятом раунде в третий раз с бревна упал Ушнев.

Победителем третьего сезона шоу «Титаны» на ТНТ стал Кирилл Бельский.

