Изучение финского, постельные сцены, желание на 40 лет: как живет Боярская

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская 20 декабря отпраздновала свое 40-летие. Как сейчас складываются карьера и личная жизни артистки?

Чем известна Боярская

Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста РСФСР Михаила Боярского и народной артистки России Ларисы Луппиан. После окончания Российского государственного института сценических искусств она была принята на службу в Театр Европы, в труппе которого состоит до сих пор.

Боярская дебютировала в кино в 2001 году в сериале «Агент национальной безопасности — 3». Наибольшую известность ей принесли роль Нади в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», Анны Тимиревой в картине «Адмирал» и Анны Карениной в ленте «Анна Каренина. История Вронского».

На настоящий момент в ее фильмографии более 80 работ, включая фильмы «Первый после Бога», «Петр Первый. Завещание», «Цикады», «Пять невест» и другие.

Что известно о личной жизни Боярской

По данным СМИ, в студенческие годы Елизавета Боярская состояла в романтических отношениях с заслуженным артистом РФ Данилой Козловским. Соответствующую информацию коллеги не комментировали, однако актриса признавалась, что сейчас они «дружат и любят друг друга».

«Мы прошли с Даней плечом к плечу с первого курса. И по сей день дружим и любим друг друга. Мы вместе становились артистами. <…> Мы знаем с Даней друг друга, как скрипач знает свою скрипку», — рассказывала она.

Боярская с 2010 года состоит в браке с заслуженным артистом России Максимом Матвеевым. Супруги воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория. Пара познакомилась на пробах фильма «Не скажу», тогда актер был женат на коллеге Яне Сексте.

Елизавета Боярская, Максим Матвеев Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история. Но слава богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина», — поделилась Боярская в интервью Светлане Бондарчук.

Что сказала Боярская в день начала СВО

В день начала спецоперации Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях изображение белого голубя мира, заявив, что «выступает за установление мира». Этот пост до сих пор доступен в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди живут в Петербурге, Москве, Ростове, Воронеже, Донецке, Луганске, Киеве, Харькове, Одессе, Вашингтоне, Берлине, Токио… Люди хотят мира. Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.

Чем сейчас занимается Боярская

Елизавета Боярская 20 декабря отпраздновала свое 40-летие. В социальных сетях актриса по случаю дня рождения опубликовала пост, в котором рассказала о своем желании.

«Что хочу загадать? Я хочу, чтобы на свете не было ни одного детского дома, за ненадобностью, ни одного приюта для животных, за ненадобностью. Чтобы пожилые люди жили в достатке, их не обманывали и уважали. Чтобы любая жестокость прекратила свое существование. Чтобы люди не уничтожали друг друга. Чтобы ценили жизни каждого живого существа», — написала артистка.

Сейчас Боярская продолжает творческую деятельность. В декабре с ней состоялась премьера сериала «Тоннель». Действия криминального триллера разворачиваются на границе с Финляндией, ради съемок актрисе пришлось выучить финский язык.

Елизавета Боярская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также в этом году Боярская появилась на экранах в сериале «Опасная близость». В одном из эпизодов она снялась в постельной сцене полностью обнаженной.

Актриса с семьей живет в Санкт-Петербурге. По ее словам, она намеренно старается оградить своих детей от излишнего внимания.

Читайте также:

Роман с женатым, суд с невестой Лепса, операция: как живет Виктория Боня

Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова