Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев

Российский актер Максим Матвеев неожиданно завоевал популярность в зарубежных социальных сетях. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь артиста, говорил ли он об СВО?

Как Максим Матвеев покорил иностранцев

В последнее время в TikTok стали популярными отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина» с участием актера. Иностранные зрители активно обсуждают его игру и внешность, выражая желание из-за него выучить русский язык.

В экранизации «Анны Карениной» Матвеев сыграл Алексея Вронского, а его супруга Елизавета Боярская исполнила роль Анны. В сериале «Бесы» по роману Достоевского актер перевоплотился в революционера Николая Ставрогина. Пользовательницы Сети сравнивают его с Аароном Тейлором-Джонсоном, игравшим Вронского в другой экранизации романа Толстого, и признают, что теперь понимают выбор героини. При этом многие не догадываются, что сердце актера занято его партнершей по фильму.

Матвеев впервые появился на экранах в 2007 году, сыграв главную роль в драме «Тиски». Впоследствии он снялся в таких фильмах, как «Тариф Новогодний», «Стиляги», «Август. Восьмого», «Контрибуция», «Бесы», «Союз спасения», «Анна Каренина. История Вронского» и «Шерлок в России». Однако наибольший успех ему принес сериал «Триггер», где он исполнил роль психолога Артема Стрелецкого. За эту работу Матвеев был удостоен Национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Лучший актер драматического сериала».

На настоящий момент в его фильмографии около 80 работ.

Как сложилась личная жизнь Максима Матвеева

В 2008 году Максим Матвеев впервые связал себя узами брака с актрисой Яной Сексте, имеющей латвийские корни. Однако через год их союз распался. Матвеев признался, что развод дался ему нелегко.

«Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было», — признавался он.

В 2010 году Матвеев вступил в брак с Елизаветой Боярской, известной актрисой и заслуженной артисткой Российской Федерации. Их знакомство произошло на кастинге фильма «Не скажу», и Елизавета позже рассказала, что с первого взгляда была очарована своим коллегой, хотя на тот момент он уже был женат.

«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история. Но слава богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина, и у них дочка Анечка», — рассказала она в интервью Светлане Бондарчук.

Матвеев и Боярская воспитывают двух сыновей — Андрея и Григория. Старший наследник пары проявляет интерес к актерскому мастерству, в 11 лет он озвучил мультфильм «Три кота».

Говорил ли Максим Матвеев о спецоперации

Максим Матвеев пока не высказывался по поводу спецоперации. В интервью журналисту Надежде Стрелец он признался, что у него разные политические взгляды с тестем народным артистом РСФСР Михаилом Боярским, который поддерживает действия российской власти. При этом у всех членов семьи между собой хорошие отношения.

«Я убежден, что семья — не место для подобного рода соприкосновений. Семья — это то пространство, куда не должны входить подобного рода столкновения взглядов. Человек в течение жизни очень часто меняет свои взгляды, поэтому развешивать какие-то ярлыки — я в этом смысле привык быть наблюдателем», — отметил он.

