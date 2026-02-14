Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева

В субботу, 14 февраля, российская певица Юлия Савичева празднует свой 39-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь артистки?

Как прославилась Юлия Савичева

Юлия Савичева появилась на свет 14 февраля 1987 года в городе Курган. Ее отец, Станислав Савичев, был участником рок-группы «Конвой», вместе с которым выступал композитор и продюсер Максим Фадеев.

В 1994 году Савичева вместе с семьей переехала в Москву, а в 16-летнем возрасте стала участницей шоу «Фабрика звезд — 2». Она вошла в пятерку финалистов, а за исполненную на проекте песню «Высоко» получила премию «Золотой Граммофон». Исполнительница в 2004 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где заняла восьмое место.

Среди наиболее известных песен Савичевой можно выделить «Как твои дела?», «Москва — Владивосток» и «Отпусти». В 2018 году Савичева завершила сотрудничество с Максимом Фадеевым, объяснив это изменением отношения продюсера к ней. За свою карьеру она принимала участие в таких телевизионных шоу, как «Один в один», «Фантастика» и «Битва поколений».

Как сложилась личная жизнь Юлии Савичевой

В 2014 году Юлия Савичева связала свою жизнь с композитором Александром Аршиновым. Спустя три года, в 2017-м, у пары появилась дочь Анна. Семья обосновалась в Португалии, где живет ребенок вместе с родителями супруга. Во время пандемии коронавируса Юлия испытывала трудности в общении с дочерью, поскольку не могла посетить ее из-за ограничений на въезд по туристической визе.

Савичева признавалась, что намерена получить вид на жительство в Португалии, однако отмечала, что не собирается покидать Россию навсегда.

«Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть», — сказала она РИА Новости.

В 2024 году появились слухи о разводе Юлии Савичевой и Александра Аршинова, однако певица опровергла их на Премии МУЗ-ТВ 2024, сообщив, что вышла в свет одна, потому что супруг не любит публичные мероприятия.

Ранее Савичева призналась, что состояла в отношениях с мужчиной, которого она охарактеризовала как абьюзера. Этому роману певица посвятила клип «Не до любви».

«Да, у меня были такие люди в жизни. И судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — рассказала артистка.

Из-за чего у Савичевой были панические атаки

В сентябре прошлого года Юлия Савичева призналась, что обратилась к психиатру из-за панических атак и депрессии. Она подчеркнула, что важно внимательно слушать и правильно интерпретировать советы специалистов.

«Начались панические атаки, я была в подавленном состоянии, не знала, что с этим делать. Обратилась к профессионалам — психологу, психиатру. Тут важно понимать, что тебе говорят, а потом уже как ты сам с собой проработаешь это», — отметила Савичева.

Звезда рассказала, что не ходит к врачам постоянно, это бывает редко. Она подчеркнула, что сама должна держать себя в форме.

Что известно о разногласиях Савичевой с Фадеевым

В октябре журналистка Ксения Собчак намекнула, что в истории с наркотиками и певицей Глюкозой может быть причастен бывший продюсер артистки. Как сообщает StarHit, под подозрением оказался Максим Фадеев, который также сотрудничал с Юлией Савичевой.

«Слава богу, на видео видно, что человек абсолютно в адеквате, а разговор с сотрудниками крайне грамотный и четкий (не похоже на речь угашенного наркомана, согласитесь). Я, к сожалению, не могу вдаваться в детали, но знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер на „наркоманку, которая позорит его и поет песни для детей“, чтобы вызвать отдел по наркотикам. Все это — гнусная ложь, цель у которой одна — отжать бренд, за который ему уже все давно заплатили», — написала Собчак.

Собчак отметила, что аналогичная кампания ведется и в отношении Савичевой. Она выразила беспокойство относительно возможных обвинений в свой адрес, таких как квадробинг или раздвоение личности.

Савичева лично вышла на связь в соцсетях, чтобы ответить: они с продюсером уже давно все решили.

«И в интервью, и в соцсетях я рассказывала о ситуации с Максом и старыми песнями. Это было три года назад, и уже давно все в порядке — он мне тогда прислал бумагу с бессрочным разрешением исполнять его хиты и наилучшими пожеланиями. Ну, в общем-то, и все. Короче говоря, мы сохранили хорошие отношения. Он всегда был и останется для меня учителем, к которому я отношусь исключительно с огромным уважением», — призналась Савичева.

Читайте также:

Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира

Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе

Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян