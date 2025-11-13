Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:52

Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса

Певица Савичева назвала большой редкостью дружбу среди артистов

Юлия Савичева Юлия Савичева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дружба в индустрии шоу-бизнеса — большая редкость, заявила KP.RU певица Юлия Савичева. Она отметила, что звезды часто сталкиваются с лицемерием.

Это же очень сложный мир. Такой вот он злой, я бы так сказала. <...> Нужно пытаться абстрагироваться и понимать, что это часть твоей профессии, это работа. И я понимаю, что близко к сердцу какие-то вещи нельзя принимать, — рассказала Савичева.

Певица отметила, что сама старается абстрагироваться от недобросовестных людей и всегда выбирать собственный путь. Она подчеркнула, что выбирать себя необходимо, несмотря на возможные последствия.

Ранее Савичева рассказала, что прибегла к помощи психиатра из-за панических атак и подавленного состояния. По ее словам, важно прислушиваться и правильно понимать, что говорят специалисты.

