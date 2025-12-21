Захарова раскрыла формулу «детской дипломатии»

Нельзя разделить дипломатию на «наивную детскую» и «заматеревшую взрослую», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в документальном фильме RT и Движения Первых «Детская дипломатия — мир будущего» на НТВ. По ее словам, детскую дипломатию отличает отсутствие предвзятого отношения и естественная прямолинейность в выражении чувств.

Мне кажется, это может стать и может быть отличительной чертой детской дипломатии, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что нельзя сводить «детскую дипломатию» к чему-то однозначно хорошему или «только про доброе». Также не следует противопоставлять ее «взрослой» как якобы единственно профессиональной.

Ранее стало известно, что Европейская служба внешних связей направила «инструкции по общению с дипломатами РФ» в постоянные представительства государств при ООН в Женеве. Одним из таких правил является отказ подавать руку при встрече. В документе также рекомендуется избегать мероприятий, где участвуют российские представители, но при вынужденном посещении не следует попадаться на камеру с ними.