19 января 2026 в 18:59

Россиянин купил маринованные огурцы из Индии и нашел внутри червей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Житель Санкт-Петербурга купил в магазине банку маринованных огурцов, в которых нашел червей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он также опубликовал соответствующую фотографию. На снимке можно заметить, что закуска произведена в Индии.

Как отметил сам петербуржец, подозрения насчет качества продукта возникли сразу, как только он открыл банку. При этом огурцы он приобрел в магазине на Парашютной улице.

Ранее жительница Москвы купила шоколадные конфеты в одном из кондитерских магазинов на Хорошевском шоссе на севере столицы и нашла в них личинок. Женщина обнаружила необычный «сюрприз» только дома, когда решила попить чай.

До этого биолог Асият Абдуллаева предупредила, что рыбные блюда с добавлением майонеза или сметаны, а также с сыром могут привести к отравлению. Риски существенно увеличиваются при длительном хранении такой пищи без предварительного охлаждения. Она напомнила, что сырую рыбу нужно хранить и обрабатывать отдельно от уже готовых продуктов.

