19 января 2026 в 14:35

«Обхохочешься»: Захарова объяснила, как лидеры ЕС веселят публику без шуток

Захарова: отсутствие шуток у лидеров ЕС компенсирует анекдотичность их политики

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Недостаток шуток в заявлениях европейских лидеров компенсируется анекдотичностью их политики, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала сообщения, что в Брюсселе считают нехватку шуток проблемой для понимания их посыла.

На мой взгляд, недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС. И без юмора обхохочешься, — подчеркнула дипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фантазии европейских лидеров о репарациях после «проигрыша» России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.

Премьер Словакии Роберт Фицо между тем заявил, что лидеры ЕС, запрещавшие контакты с Россией, теперь обсуждают возможность диалога с Москвой. Он подчеркнул, что Братислава в отличие от «брюссельских попугаев» давно выражает собственное, суверенное мнение о конфликте на Украине. Фицо также добавил, что США, наоборот, проявляют интерес к республике.

