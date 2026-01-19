Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:55

«Все отдали Украине»: депутат о планах ЕС создать военный альянс без США

Депутат Колесник: Евросоюз не сможет создать независимый военный альянс без США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз не сможет создать независимый военный альянс без участия США, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что европейский оборонный комплекс полностью зависит от американского производства.

Военно-промышленный комплекс [ЕС] полностью зависит от США. Основные зенитно-ракетные комплексы типа Patriot, Javelin , ракеты Atacms — все это зависит от США. У Вашингтона больше атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, чем у всего Евросоюза. Там только у Франции и Великобритании есть атомные подводные лодки. Поэтому все их лягушачьи движения в сторону США носят декларативный характер, — объяснил Колесник.

Парламентарий отметил, что поставки вооружения на Украину существенно сократили запасы оружия в европейских странах. Он также выразил уверенность, что американский президент Дональд Трамп, несмотря на любые возражения лидеров ЕС, добьется присоединения Гренландии.

Дания, у которой проблемы как раз с Гренландией, вообще оголила свои запасы. Дания все свое оружие вплоть до самого мелкокалиберного отдала на Украину. Более того, внутри самого Евросоюза растут разногласия. Я думаю, что США будут делать то, что им нужно. А пойдет на компромисс Европа или не пойдет — это ее проблемы. Я думаю, что им нужно пойти на какой-то компромисс, но Трамп все равно заберет Гренландию. Штатом или каким-нибудь федеральным округом — неважно. Все равно там будут США, — резюмировал Колесник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Евросоюз станет беззащитным в случае решения убрать американские военные базы со своей территории. По его словам, у европейских стран в настоящий момент отсутствуют реальные рычаги давления на Вашингтон.

Евросоюз
США
Дональд Трамп
Запад
Софья Якимова
С. Якимова
