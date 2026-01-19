В Госдуме сказали, когда Европа вернется к закупкам российского газа Депутат Алтухов: Европа может вернуться к российскому газу после 2030 года

Евросоюз может вернуться к закупкам российского газа после 2030 года, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его мнению, раньше этого времени возобновление поставок вряд ли возможно даже при условии смены политического курса ЕС.

В долгосрочной перспективе, после 2030 года, ситуация может измениться под влиянием экономической целесообразности — особенно если будут найдены решения для урегулирования текущего геополитического кризиса. Вопрос о частичном возврате российского газа может быть рассмотрен, если это будет соответствовать энергетической безопасности и экономическим интересам Европы, а также если будут выполнены определенные политические условия. Но пока такие дискуссии в официальной повестке ЕС отсутствуют, — сказал Алтухов.

Ранее сообщалось, что японская газовая компания Toho Gas планирует продолжать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России для обеспечения стабильности поставок, о чем заявил президент корпорации Сатоси Ямадзаки. Он отметил, что отказ от российского топлива является сложной задачей из-за ограниченного числа альтернативных поставщиков, и поставил под сомнение эффективность санкций в виде запрета на импорт энергоносителей.

В конце декабря стало известно, что российский танкер для транспортировки СПГ в арктических условиях «Алексей Косыгин» передали заказчику — компании «Совкомфлот». Церемония состоялась на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.