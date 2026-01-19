На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС

Резервный банк Индии выступил с инициативой по интеграции цифровых валют ЦБ стран БРИКС, сообщает агентство Reuters. По замыслу индийской стороны, это должно упростить трансграничные расчеты и снизить зависимость от доллара.

Как отмечают источники агентства, данное предложение может быть включено в повестку саммита БРИКС, который пройдет под председательством Индии в 2026 году. Ранее на встрече в Рио-де-Жанейро участники объединения уже обсуждали создание системы BRICS Pay для развития трансграничных платежей.

При этом авторы указывают, что работа над проектом может столкнуться с трудностями из-за нежелания некоторых стран использовать технологические платформы партнеров. Для достижения прогресса потребуется согласовать общие подходы как в области технологий, так и в регулировании.

В качестве одного из возможных решений рассматривается заключение двусторонних валютных свопов между центральными банками. Это поможет управлять потенциальными торговыми дисбалансами, которые могут возникнуть при использовании новой системы.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го. Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона.