Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:47

На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС

Reuters: Индия предложила странам БРИКС связать цифровые валюты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Резервный банк Индии выступил с инициативой по интеграции цифровых валют ЦБ стран БРИКС, сообщает агентство Reuters. По замыслу индийской стороны, это должно упростить трансграничные расчеты и снизить зависимость от доллара.

Как отмечают источники агентства, данное предложение может быть включено в повестку саммита БРИКС, который пройдет под председательством Индии в 2026 году. Ранее на встрече в Рио-де-Жанейро участники объединения уже обсуждали создание системы BRICS Pay для развития трансграничных платежей.

При этом авторы указывают, что работа над проектом может столкнуться с трудностями из-за нежелания некоторых стран использовать технологические платформы партнеров. Для достижения прогресса потребуется согласовать общие подходы как в области технологий, так и в регулировании.

В качестве одного из возможных решений рассматривается заключение двусторонних валютных свопов между центральными банками. Это поможет управлять потенциальными торговыми дисбалансами, которые могут возникнуть при использовании новой системы.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го. Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона.

Индия
БРИКС
валюты
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва показала себя полуобнаженную и поздравила подписчиков с Крещением
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.