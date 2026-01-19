«Суперсовет!»: украинцы «поджарили» Кулебу после совета ходить по кафе Украинцы обвинили Кулебу в лицемерии после призыва ходить по ресторанам

Жители Украины заявили, что призыв экс-главы МИД Дмитрия Кулебы чаще ходить в кафе и рестораны, звучат оторванно от реальности. В комментариях под постом бывшего министра в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его обвинили в лицемерии и раздаче «суперсоветов».

Это такое лицемерие все ваши посты, призывы к людям, от которых вы так далеки… Как будто два разных мира, — написала одна из пользовательниц.

Комментаторы отмечают, что для многих посещение кафе и ресторанов стало финансово недоступным. Так, комментатор Ирина поинтересовалась у Кулебы, «на что людям обедать в ресторанах» при зарплате в 25 тыс. гривен (44,8 тыс. рублей) и коммунальных расходах около шести тысяч (10,7 тыс. рублей) .

Граждане уже на себя взяли все обязательства, и все время им пихают новые, — добавил еще один пользователь.

Ранее Кулеба призвал украинцев чаще посещать рестораны и кафе. Экс-министр подчеркнул, что так граждане могут поддержать малый и средний бизнес в непростые времена.

Жительница Киева между тем рассказала, что столица стремительно погружается в «лютое средневековье». По ее словам, на улицах по вечерам жгут костры, а некоторые за деньги предлагают зарядку телефонов.