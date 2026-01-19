Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:05

Экс-глава МИД Украины призвал сограждан больше обедать в ресторанах

Кулеба призвал украинцев ходить в кафе и рестораны для поддержки бизнеса

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) к соотечественникам с призывом активнее посещать кафе и рестораны. Он отметил, что такая поддержка особенно важна для малого и среднего бизнеса в сложных условиях.

Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн, — написал Кулеба.

При этом пользователи резко раскритиковали инициативу экс-министра. Они назвали его оторванным от реальности лицемером и предложили самому попробовать ходить по ресторанам на нищенскую пенсию и зарплату.

Ранее Кулеба заявил, что у Украины нет самостоятельного пути развития. Бывший дипломат подчеркнул, что государству либо придется вступить в Европейский союз, либо страна станет частью «русского мира». Он добавил, что республика должна быть в ЕС уже в ближайшие десятилетия.

