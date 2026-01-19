«Лютое средневековье»: киевлянка о жизни в столице при свете костров

Киев стремительно погружается в «лютое средневековье», рассказала жительница украинской столицы Нина. По ее словам, которые приводит KP.RU, на улицах по вечерам жгут костры, а некоторые за деньги предлагают зарядку телефонов.

Если честно, город все больше погружается в какое-то лютое средневековье, — отметила Нина.

По словам женщины, Киев постепенно перестал функционировать как современный город. Машины остаются под снегом: «никто не откапывает — на заправках очереди». В столице фиксируются массовые аварии: рвутся трубы, не запускаются котлы, подземные паркинги заливает водой.

Нина отметила, что горожане вынуждены покупать самые дешевые и сытные продукты. Она также подчеркнула, что цены выросли почти на все, а доходы не позволяют компенсировать этот рост: минимальная зарплата в Киеве около восьми тысяч гривен (14,3 тыс. рублей), а пенсии у многих — меньше пяти тысяч (8,9 тыс. рублей).

Ранее директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что свет в стране теперь могут отключать более чем на 16 часов в сутки. По его словам, сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.