Пациентка тюменской больницы едва не лишилась ноги после операции В Тюмени пациентка местной больницы получила ожог ноги после операции

Пациентка тюменской больницы Анастасия получила ожог III Б степени, уснув после операции рядом с батареей, сообщает издание «Подъем». Девушка не почувствовала боли сразу из-за наркоза, а серьезные повреждения выявились только спустя несколько дней, когда обезболивание перестало действовать.

Ноги раздуло, как у слона. И 1 января я уже экстренно обратилась в ожоговое отделение. Там меня осмотрели и сказали, что ожог III Б степени. Хорошо, говорят, что вы пропили антибиотики после больницы, иначе это был бы некроз и ампутация, — поделилась Анастасия.

После огласки инцидента к пациентке обратились из полиции, а также микрохирург и юрист больницы. Врач предложил провести операцию, а юрист — досудебное урегулирование вопроса компенсации. Девушка отметила, что ответственность прежде всего несет персонал за контроль пациентов после наркоза. При этом Анастасия подчеркнула, что хирург, проводивший операцию, не должен быть наказан.

Ранее в частной клинике гинеколог во время осмотра сломала пластиковую палочку с металлическим наконечником, часть которого осталась в теле пациентки. Несмотря на жалобы женщины, врач отказалась признать ошибку. Инородное тело удалили экстренно в другой больнице. Теперь адвокат пострадавшей настаивает на умышленном сокрытии инцидента.