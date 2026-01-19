Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:57

Пациентка тюменской больницы едва не лишилась ноги после операции

В Тюмени пациентка местной больницы получила ожог ноги после операции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пациентка тюменской больницы Анастасия получила ожог III Б степени, уснув после операции рядом с батареей, сообщает издание «Подъем». Девушка не почувствовала боли сразу из-за наркоза, а серьезные повреждения выявились только спустя несколько дней, когда обезболивание перестало действовать.

Ноги раздуло, как у слона. И 1 января я уже экстренно обратилась в ожоговое отделение. Там меня осмотрели и сказали, что ожог III Б степени. Хорошо, говорят, что вы пропили антибиотики после больницы, иначе это был бы некроз и ампутация, — поделилась Анастасия.

После огласки инцидента к пациентке обратились из полиции, а также микрохирург и юрист больницы. Врач предложил провести операцию, а юрист — досудебное урегулирование вопроса компенсации. Девушка отметила, что ответственность прежде всего несет персонал за контроль пациентов после наркоза. При этом Анастасия подчеркнула, что хирург, проводивший операцию, не должен быть наказан.

Ранее в частной клинике гинеколог во время осмотра сломала пластиковую палочку с металлическим наконечником, часть которого осталась в теле пациентки. Несмотря на жалобы женщины, врач отказалась признать ошибку. Инородное тело удалили экстренно в другой больнице. Теперь адвокат пострадавшей настаивает на умышленном сокрытии инцидента.

Тюмень
больницы
операции
ожоги
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва закрывающем грудь бикини в Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.