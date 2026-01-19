Сомелье без чувства меры: садист задушил молодую жену во время БДСМ-сессии

В Подмосковье в последние дни новогодних выходных мужчина расправился с супругой во время БДСМ-сессии. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Надел наручники и связал ноги

Криминальная история развернулась в Красногорске. Валерий и Диана (имена изменены) — супруги. Согласно отчету пресс-службы судов Московской области, пара практиковала БДСМ, а конкретно шибари (связывание с обездвиживанием) и скарфинг (удушение с целью достижения сексуального удовольствия). Фатальная постельная сцена состоялась в последний день новогодних праздников.

«Валерий около часа ночи 11 января 2026 года, находясь в спальной комнате со своей женой Дианой, в ходе совершения акта БДСМ, надел на руки последней металлические наручники, застегнув их сзади туловища, а также связал ноги Д. веревкой и поместил в ее ротовую полость кляп, после чего стал ладонью своей руки перекрывать просвет отверстия носа, прекращая доступ кислорода в ее легкие, тем самым совершая удушение с целью достижения последней эротического возбуждения, в результате чего Диана почувствовала себя плохо и упала с кровати на пол», — рассказали в суде.

Вытащил кляп и приложил подушку

Женщину возмутило такое развитие отношений, и между супругами возник конфликт. Супруг при этом разозлился на партнершу и продолжил ее душить.

«Далее у Валерия на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ранее произошедшего между ним и Дианой конфликта, возник преступный умысел, направленный на убийство последней, в исполнении которого он вытащил из ее рта кляп, после чего взял с кровати подушку, которую поместил на лицо последней, тем самым закрыл просветы отверстий рта и носа, в результате чего своими действиями прекратил доступ кислорода в легкие Дианы, удерживая таким образом подушку, до наступления ее смерти от механической асфиксии», — поделились в пресс-службе Фемиды.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сомелье-садист

По данным Telegram-канала «112», Валерий является сомелье. В своих социальных сетях он публикует фотографии с коктейлями, вином и разнообразными бар-шоу.

Telegram-канал SHOT уточняет, что супруги поженились меньше года назад. Погибшей девушке 19 января должно было исполниться 23 года. Ее предполагаемому убийце сейчас 42 года.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил подозреваемого в СИЗО до 11 марта.

