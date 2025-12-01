В Самаре возбудили уголовное дело в отношении матери с БДСМ-наклонностями NEWS.ru: в Самаре возбудили уголовное дело против матери с БДСМ-наклонностями

Следственный комитет по Самарской области после публикации NEWS.ru возбудил уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы. В ведомстве уточнили, что имеют данные, указывающие на признаки преступления по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста).

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ. Уголовное дело принять к производству и приступить к расследованию, — говорится в постановлении самарского СК.

Данная статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2017 году, воспользовавшись беспомощным состоянием дочери, женщина заставляла девочку вылизывать ей ноги, трогала ее в интимных местах, кормила ее младшего брата грудью до шести лет, спала с ним обнаженной и совершала другие противоправные действия в отношении своих детей.

Ранее 20-летняя Маша рассказала NEWS.ru, что в детстве мать привязывала к ней хвостик и заставляла изображать собаку. По словам девушки, женщина могла бить ее или давать команды, чтобы та ловила лакомства. В качестве наказания она привязывала девочку поясом от халата к столу. По словам девушки, в 12 лет она несколько раз просыпалась от того, что мать ласкала ее в интимном месте. Повзрослев, она ушла из дома и теперь пытается оформить опекунство над младшим братом.