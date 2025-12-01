День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:00

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении матери с БДСМ-наклонностями

NEWS.ru: в Самаре возбудили уголовное дело против матери с БДСМ-наклонностями

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет по Самарской области после публикации NEWS.ru возбудил уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы. В ведомстве уточнили, что имеют данные, указывающие на признаки преступления по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста).

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ. Уголовное дело принять к производству и приступить к расследованию, — говорится в постановлении самарского СК.

Данная статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2017 году, воспользовавшись беспомощным состоянием дочери, женщина заставляла девочку вылизывать ей ноги, трогала ее в интимных местах, кормила ее младшего брата грудью до шести лет, спала с ним обнаженной и совершала другие противоправные действия в отношении своих детей.

Ранее 20-летняя Маша рассказала NEWS.ru, что в детстве мать привязывала к ней хвостик и заставляла изображать собаку. По словам девушки, женщина могла бить ее или давать команды, чтобы та ловила лакомства. В качестве наказания она привязывала девочку поясом от халата к столу. По словам девушки, в 12 лет она несколько раз просыпалась от того, что мать ласкала ее в интимном месте. Повзрослев, она ушла из дома и теперь пытается оформить опекунство над младшим братом.

уголовное дело
Следком
воспитание детей
семья
адвокаты
сексуальные домогательства
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.