Ловила лакомства, как собака: в Самаре мать годами измывалась над дочерью

В редакцию NEWS.ru обратилась молодая девушка из богатой семьи, проживающая в Самаре. Она рассказала, как c детства подвергалась сексуальному насилию и издевательствам со стороны матери. Повзрослев, девушка ушла из дома и в настоящее время пытается оформить опекунство над младшим братом. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Как мать-извращенка воспитывала дочь

20-летняя студентка Самарского государственного университета Маша (здесь и далее все имена изменены. — NEWS.ru) заявила, что хочет забрать брата из семьи и вырастить его достойным человеком. «Возможности стать нормальным с моей матерью у него нет», — сказала она.

Маша родилась в 2005 году — она была первым ребенком в семье. Ее родители познакомились в мединституте. Мать Галина училась на педиатра, отец Сергей — на фармацевта. Он был старше супруги на четыре года. Сначала семья проживала в Самаре в квартире на улице Ташкентской.

С раннего детства Маша видела, что отец очень сильно любит жену. В молодости он разгружал вагоны, чтобы она ни в чем не нуждалась. Затем у Сергея постепенно появился свой бизнес.

По словам Маши, она помнит себя с шести-семи лет. К тому времени ее родители жили в коттедже в одном из поселков, расположенном в черте Самары.

«Наша семья стала обеспеченной. Дом, где мы жили, был оснащен тревожной кнопкой Росгвардии и находился под наблюдением охранников. Их нанимала мама. Больше женщин в нашем доме не было, кроме приходящей домработницы», — вспоминает девушка.

Когда Маша была маленькой, с ней начали происходить странные вещи, но она не обращала на это внимания. По ее словам, в детстве мать нередко заставляла вылизывать ей ноги. В подростковом возрасте Маша стала понимать, что дома происходит что-то противоестественное. В возрасте 12 лет девочка несколько раз просыпалась от того, что Галина ласкала ее в интимном месте.

«Трудно себе представить, что ждет моего маленького брата! Я видела снимок, на котором обнаженная мама кормит его грудью. Рядом стоит шампанское, кто-то снимает это на фото или видео. Потом она берет ребенка на руки и целует в губы, — рассказывает Маша. — Когда мне удалось уйти из дома, я долго ходила к психотерапевту, пытаясь восстановиться».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как мать заставляла дочь изображать собаку

Самое первое, что помнит Маша, — это серьезные перепады настроения у Галины. Утром она могла проснуться любящей и заботливой матерью, но уже через несколько часов наказывала дочь. У них появилась странная игра.

«Мать привязывала ко мне хвостик и заставляла изображать собаку. Она могла бить меня или давала команды, чтобы я ловила лакомства. Я видела, как ей это нравилось», — говорит девушка.

Галина кричала на дочь, таская ее за волосы. Даже когда она хотела обнять Машу, выкручивала ей руки и давила пальцы рук, чтобы было больно. Чтобы наказать девочку, мать привязывала ее поясом халата к столу.

«Но хуже всего было, когда она демонстрировала меня, маленькую, каким-то людям и просила мыть ее в душе. Затем мать снова ругалась: „Ты развратная и соблазняешь мужчин!“ Она снимала это на видео, говорила, что покажет папе, и он возненавидит меня. Я ей верила», — вспоминает Маша.

При этом перед посторонними Галина изображала заботливую мать счастливого семейства. Маша вспоминает, что со стороны ее детство казалось благополучным — она ходила в хоровую школу, на английский язык, играла на фортепиано, увлекалась литературой, музыкой и историей, а также хорошо училась в школе. Для ее друзей мать устраивала грандиозные праздники и приглашала их в гости.

«Для нее важно было производить хорошее впечатление», — подчеркивает Маша.

Почему отец не вмешивался в воспитание дочери матерью-извращенкой

По воспоминаниям девушки, отец был очень добрым человеком и почти все время проводил на работе. Он винил себя в истерических приступах супруги.

«Он покупал для мамы самые лучшие туры в дальние страны, вещи и украшения. Отец был готов положить весь мир к нее ногам. Из каждой поездки он привозил маме антикварные украшения, но она могла раскричаться и выбросить подарок», — вспоминает Маша.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, отношения родителей портились с каждым годом. Иногда дело доходило до рукоприкладства — у Сергея вся голова была в шрамах. Когда отец уходил из дома, Галина сразу начинала убеждать всех окружающих в том, что ей не повезло с дочерью и мужем. «Этот никчемный неудачник испортил мне жизнь!» — жаловалась она.

Постепенно девочке стало казаться, что мать хвалит ее только после ссор с отцом. Тогда она стала поддерживать Галину в скандалах. Женщина всегда комментировала это так: «Посмотри, до чего ты довел ребенка».

Больше всего Маша боялась того, что о происходящем у нее дома узнают одноклассники, в присутствии которых Галина была доброй и веселой. Ее родители, бабушка и дедушка Маши, очень любили дочь и закрывали глаза на ее поведение.

«У них огромное чувство вины перед ней. Дедушка корил себя за то, что в детстве отправил Галину в пионерский лагерь, после чего она стала такой. Но неизвестно, что именно случилось», — отмечает Маша.

Что изменилось после рождения сына у матери-извращенки

Брат Маши родился в 2016 году. Она говорит, что мать кормила его грудью до шести лет. Галина это делала в обнаженном виде, сидя на кухне, на глазах у охранников, которые жили в доме. За это время финансовое состояние семьи улучшилось. Отец, ушедший с головой в работу, построил несколько домов. Один он оформил на младшего брата, второй — на Галину, а третий, где жила семья, — на Машу. При этом игра в счастливую семью продолжилась: в 2019 году супруги ездили в Чехию.

«Издевательства не прекращались. Дома мама часто придумывала постановочные сценки для фото при свечах, за пианино, во время занятий рисованием, возле бассейна и в нем. При этом она просила меня быть обнаженной», — вспоминает Маша.

Часто в доме находились незнакомые мужчины, которые фотографировали девочку и руководили ее действиями.

«До 2020 года я училась в школе очно. После пандемии мама перевела меня на домашнее обучение», — говорит Маша.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как муж и дочь ушли от женщины-извращенки

В 2020 году Сергей ушел из дома, не выдержав постоянных скандалов. Когда Маша училась в старших классах, он понял, что нужно спасать дочь, и попросил родителей Галины забрать ее.

«Видимо, они знали, что происходит, поэтому помогли. Сначала они позвали меня к себе в гости в выходные, а затем меня увел папа», — говорит Маша.

По ее словам, Галина стала звонить всем знакомым, пытаясь дискредитировать мужа.

«Она жаловалась, что отец якобы спит со мной как мужчина. Несмотря на это, папа попытался наладить отношения с мамой и спросил: „Зачем ты так с родной дочкой?“ Галина ответила, что я должна на коленях просить у нее прощения», — рассказывает Маша.

В 2023 году девушка закончила школу и поступила в университет. Через два года у ее отца обострилась язва, открылось кровотечение, и он умер.

«После смерти папы я прожила на съемной квартире полгода, после чего решила вернуться в родной дом, где жила мать. Но меня туда не пустили», — говорит девушка.

Ей удалось попасть в коттедж на следующий день вместе с полицией и адвокатами. То, что Маша увидела в доме, повергло ее в шок.

Что поразило дочь матери-извращенки после возвращения домой

В коттедже женщина устроила специфический питомник для собак. Галина держала 17 золотистых ретриверов в подвале без еды и воды. В одной из комнат она развесила красные фонари, установила шторы блэкаут, а также поставила резную кровать (видео есть в распоряжении NEWS.ru), рассказывает Маша.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но самое страшное было другое. Вернувшись домой, я увидела, что мать спит с братом обнаженная. Если он идет в туалет, ему не разрешают закрывать дверь», — говорит Маша.

Она рассказывает, что в последний раз общалась с братом около месяца назад. Сейчас ему восемь лет. Когда Маша пришла домой, он бросился к сестре, чтобы ее обнять и что-то рассказать. Но мать его не пустила, грубо осадив.

«Она тут же прибежала, замахнулась на него, стала его бить. Потом они ушли, и я не знаю, где они сейчас», — рассказывает Маша.

Адвокат девушки Михаил Семагин говорит, что вместе с Галиной и мальчиком в доме проживали хозяйственные работники. Они рассказали, что по вечерам женщина ходила по дому в обнаженном виде и подходила к мужчинам, чтобы коснуться их грудью и интимными местами.

По словам адвоката, ему удалось получить видео, на котором обнаженную Машу в возрасте 12–14 лет моют губкой и руками двое взрослых мужчин. Галина комментирует этот процесс.

Можно ли спасти сына матери-извращенки

Адвокаты отправили месяц назад обращения в полицию и Следственный комитет, но реакции пока не последовало. Второй адвокат девушки, Игорь Зыряев, в разговоре с NEWS.ru отметил, что брата Маши необходимо спасать.

«В данном случае промедление подобно смерти. Кто знает, какие страдания переносит маленький мальчик. Многие дела удается сдвинуть с места только после того, когда они становятся достоянием СМИ и привлекают внимание федерального руководства силовых структур», — говорит Зыряев.

По его словам, действия Галины в случае доказательства ее вины будут подпадать под статьи 135 УК РФ (развратные действия), 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов), а также 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о матери-извращенке

Матери Маши 50 лет. Согласно данным в Сети, она значится учредителем и руководителем крупной производственной компании.

Корреспондент NEWS.ru позвонил Галине, чтобы узнать ее точку зрения по поводу обвинений дочери. В ответ женщина бросила трубку и отключила телефон.

