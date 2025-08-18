Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Организатора БДСМ-вечеринок осудили за фото девушек у креста

Суд назначил 200 часов работ для организатора БДСМ-вечеринок Словиковского

Организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского осудили за публикацию откровенных фотографий с девушками на фоне креста. Ему назначили 200 часов обязательных работ, сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Суд на основании совокупности исследованных доказательств признал Станислава Словиковского виновным в совершении преступления <…> Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, — отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбургского блогера осудили по статье об оскорблении чувств верующих, уточнили в суде. Приговор еще не вступил в силу. Сам Словиковский не признал свою вину.

Ранее председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал проверить блогера из Перми, которая устроила откровенную фотосессию на фоне восьмиконечного православного креста. Он заявил, что девушка оскорбила чувства верующих.

Также депутат Брянской областной думы, председатель «Россия Православная» Михаил Иванов призвал наказывать подростков и их родителей за флешмоб в соцсетях с изображением распятого Иисуса Христа. Он назвал популярный тренд кощунством.

