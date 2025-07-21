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21 июля 2025 в 05:40

Депутат призвал наказать подростков и их родителей за один трен в соцсетях

Депутат Иванов призвал силовиков усилить контроль за подростками в соцсетях

Подростков и их родителей нужно наказывать за кощунственные тренды в социальных сетях, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель «Россия Православная» Михаил Иванов. Таким образом он отреагировал на молодежный флешмоб, в ходе которого дети изображают распятие Иисуса Христа на дорожных знаках, а отраженный свет называют «божественным сиянием».

Это не просто хулиганство, а настоящее кощунство, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих. Подобные действия нельзя списывать на глупость или незнание — они демонстрируют явное пренебрежение к святыням и требуют жесткой реакции со стороны общества и государства, — заявил Иванов.

По его словам, данный тренд, пришедший из США и популяризированный рядом западных медиаперсон, противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям России. Собеседник призвал привлекать к ответственности подростков, участвующих в подобных акциях, в зависимости от их возраста.

Если нарушитель достиг возраста административной или уголовной ответственности, он должен понести наказание по соответствующим статьям за оскорбление чувств верующих. Если же речь идет о малолетних, то ответственность должны нести их родители, поскольку именно они обязаны воспитывать детей в духе уважения к традиционным ценностям, — добавил Иванов.

Также депутат призвал православные общественные организации, родительские сообщества и правоохранительные органы усилить мониторинг соцсетей, чтобы оперативно пресекать распространение подобного контента.

Ранее стало известно, что двое детей восьми и шести лет подожгли венки около Вечного огня на территории мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым в Пошехонье Ярославской области. Пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что в отношении законных представителей ребят составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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Россия
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