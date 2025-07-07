Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 14:00

Двое детей подожгли венки около Вечного огня в Ярославской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое детей восьми и шести лет подожгли венки около Вечного огня на территории мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым в Пошехонье Ярославской области, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления МВД России. Административные протоколы составили в отношении законных представителей ребят за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В отделение полиции «Пошехонское» МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о возгорании венков у Вечного огня на мемориале «Боевая Слава» братьям Королевым на площади Свободы. В ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлены двое несовершеннолетних местных жителей шести и восьми лет, совершивших поджог, — говорится в сообщении.

С детьми, а также законными представителями ребят проведена беседа. До них довели информацию о недопустимости осквернения мест увековечения памяти.

Ранее в Ставропольском крае вынесли приговор двум мужчинам, которые погрели ноги у Вечного огня. Их отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Инцидент произошел в станице Курской. Суд признал фигурантов виновными по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России группой лиц).

вечный огонь
мемориалы
осквернения
дети
Ярославская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.