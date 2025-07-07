Двое детей подожгли венки около Вечного огня в Ярославской области

Двое детей восьми и шести лет подожгли венки около Вечного огня на территории мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым в Пошехонье Ярославской области, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления МВД России. Административные протоколы составили в отношении законных представителей ребят за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В отделение полиции «Пошехонское» МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о возгорании венков у Вечного огня на мемориале «Боевая Слава» братьям Королевым на площади Свободы. В ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлены двое несовершеннолетних местных жителей шести и восьми лет, совершивших поджог, — говорится в сообщении.

С детьми, а также законными представителями ребят проведена беседа. До них довели информацию о недопустимости осквернения мест увековечения памяти.

Ранее в Ставропольском крае вынесли приговор двум мужчинам, которые погрели ноги у Вечного огня. Их отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Инцидент произошел в станице Курской. Суд признал фигурантов виновными по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России группой лиц).