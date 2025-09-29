Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:34

В Москве мужчина порезал женщину из-за ссоры

На Ленинградском шоссе мужчина порезал 45-летнюю женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Ленинградском шоссе в Москве 45-летняя женщина получила ножевые ранения после ссоры с мужчиной, сообщает РЕН ТВ. Ее госпитализировали.

По информации источника, пострадавшая и подозреваемый шли вместе, когда между ними возник конфликт. Мужчина неожиданно достал нож и несколько раз ударил женщину. Она упала, и прохожие вызвали скорую помощь.

Ранее в Тюмени компания пьяных женщин напала на девушку с дредами в сквере Отрядов мэра после ее просьбы убавить музыку. Пострадавшую избили, таскали за волосы и нанесли ей ушибы, при этом рядом находились дети нападавших. Девушка написала заявление в полицию.

До этого в Калининградской области задержали 60-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство восьмилетнего сына своей знакомой. В состоянии алкогольного опьянения он нанес ребенку не менее двух ножевых ранений в грудь и спину. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве 14-летний школьник получил ранение из пневматического пистолета во время тренировки на баскетбольной площадке. Неизвестные подростки открыли стрельбу, один из выстрелов ранил мальчика в ногу. Несмотря на травму, он самостоятельно добрался до бабушки, медики извлекли пулю.

