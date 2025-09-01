День знаний — 2025
01 сентября 2025

Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке

В Москве подростки обстреляли школьника на спортивной площадке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве 14-летний школьник получил ранение из пневматического пистолета во время тренировки на баскетбольной площадке в районе Загородного шоссе, передает МК.RU. Инцидент произошел вечером 31 августа.

По информации издания, неизвестные подростки 14-16 лет подошли к спортивной площадке, где мальчик занимался самостоятельно, и устроили стрельбу. Сначала раздался один выстрел, затем второй, который ранил школьника в правую ногу. Несмотря на травму, пострадавший смог дойти до квартиры бабушки, которая вызвала скорую помощь. Медики извлекли пулю.

Уже на следующий день, 1 сентября, подросток отправился на школьную линейку. В настоящее время оперативники разыскивают нападавших, изучая записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, часть из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.

