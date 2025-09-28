Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 14:46

Пьяный россиянин изрезал восьмилетнего сына подруги до тяжелого состояния

В Калининградской области задержан мужчина, нанесший ножевые ранения 8-летнему

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой в Мамоново, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну, — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Сразу после нападения мужчина попытался скрыться с места преступления и был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский школьник вышел из дома и «случайно» потерял литр крови после того, как друг воткнул в него нож во время игры на площади Искусств. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости.

