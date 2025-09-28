Пьяный россиянин изрезал восьмилетнего сына подруги до тяжелого состояния

В Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой в Мамоново, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну, — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Сразу после нападения мужчина попытался скрыться с места преступления и был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

