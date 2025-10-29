Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу

Жительница города Черняховска Калининградской области Маргарита рассказала, как спустя годы пытается наказать отчима-педофила. Из-за сроков давности каждый день на счету, а следствие затягивается. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Заходил перед сном

О своей истории девушка Маргарита рассказала в подкасте правозащитницы Анастасии Даниленко. Последняя известна тем, что смогла посадить своего отца-педофила на 20 лет и до сих пор ищет его жертв в других городах. Также теперь девушка помогает другим пострадавшим от сексуального насилия добиваться справедливости.

С Маргаритой Анастасия работает с марта текущего года. Та написала правозащитнице в бот поддержки и рассказала, как с шестилетнего возраста ее насиловал отчим Сережа. Мужчина подбирался к падчерице постепенно. Сначала гладил перед сном по руке, спине, груди. Затем мужчина начал принуждать девочку к оральному сексу.

Все это происходило в городе Гурьевске в 20 км от Калининграда. Но вскоре семья обзавелась участком за городом, а Рита продолжала ходить в городскую школу. Отчим для этого каждое утро увозил девочку в квартиру в Гурьевске. Это давало ему возможность растлевать падчерицу, не опасаясь, что жена застанет его за преступлением.

Старые травмы

По словам Маргариты, примерно в возрасте девяти лет отчим начал насиловать ее анально. При этом изнасилования в юридическом смысле он так и не совершил — не было вагинального проникновения. При этом все иные формы сексуального насилия стали для школьницы повседневностью. В интервью Маргарита признается, что в эти моменты пребывала в так называемой диссоциации — представляла, что насилие происходит не над ее телом.

«Я максимально была не в моменте, не в контакте, то есть я просто вообще смотрела куда-нибудь в окно, переключалась на что-то, начинала что-то рассматривать. Я даже не считала, что это я и это происходит со мной», — вспоминает Маргарита.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В какой-то момент насилие начало обретать откровенно садистские мотивы. Мужчина заставлял девочку называть себя «чмом» и другими обзывательствами, прежде чем приступал к физическому контакту.

В ходе доследственной проверки девушка прошла медицинское обследование. Гинеколог констатировал, что девушка является девственницей, а проктолог подтвердил наличие старых травм, происхождение которых установить не представляется возможным.

«Я тебе ноги переломаю»

Изнасилования сопровождались жестокими побоями. Девушка вспоминает, что Сергей был классическим семейным тираном. Охомутав мать Риты, он запретил ей общаться со всеми родственниками и друзьями. Ограничив контакты жены и падчерицы с окружением, он начал их постоянно жестоко избивать. С 10 лет Риту перевели на домашнее обучение. У девочки не было никакой возможности пожаловаться другим взрослым на насилие в семье.

«Он говорил: „Если ты кому-то скажешь, я тебе руки-ноги переломаю“. Но он говорил это не в моменте изнасилования, в моменте это все происходило в тишине. Но, например, я могла стоять, мыть посуду, а он мог подойти сзади, взять меня за волосы, тянуть мне голову и сказать: „Если ты слово скажешь матери, я что-нибудь с тобой сделаю“. И он мог меня бить, когда мама не видит, и говорить: „Только попробуй матери скажи, что я тебя ударил“. То есть именно конкретно про изнасилование — нет. Но о том, что я должна вообще во всем держать язык за зубами, он давал понять», — вспоминает девушка.

Мать тоже избивала Риту, а появившийся в семье младший брат легко перенимал повадки отца.

«Егор вообще не воспринимал маму. Он мог спокойно подойти к маме и сказать: „Заткнись, сука“. И вот так руку ко рту прислонить. Или там его мама просит что-то сделать, он такой, типа, — я мужик, я главный, ничего не буду делать», — делится Маргарита.

По словам девушки, в итоге ее мать попала в психиатрическую больницу с шизоаффективным расстройством личности. Сейчас пара разведена и конфликтно решает вопрос с опекой над общим сыном.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Было страшно сходить в магазин»

Риту из семьи забрал родной дедушка по материнской линии после того, как узнал, что внучка уже несколько лет не ходит в школу. При этом про пережитое насилие девочка еще долго не могла никому рассказать, хотя в школе к ней сразу же приставили для сопровождения социального педагога.

«Мало того что я не ходила в школу, я вообще не коммуницировала ни со сверстниками, ни с другими людьми. Мне было страшно сходить в магазин. Мне было страшно выйти на улицу одной», — вспоминает девушка.

На одной из сессий с психологом уже 15-летняя девочка оцепенела, когда специалистка заподозрила, что школьница пережила сексуальное насилие.

«Она начала подводить к этому, потому что видно было, что я ногти грызла, волосы рвала. Потому что мне нельзя было злость выражать, и я на себе все это проявляла. Она в итоге в конце спросила: „У тебя не было сексуального насилия?“ И в этот момент меня просто парализовало. Мне стало так страшно, меня просто аж накрыло. И я такая: „Ну ладно, все“», — рассказывает девушка.

Уже на следующем занятии психолог сказала, что такая реакция не является адекватной, но если школьница не готова говорить о насилии, то она не будет затрагивать эту тему.

Ложные показания или сокрытие преступления?

Весной материалы по доследственной проверке передали в город Гурьевск, где, по словам Анастасии Даниленко, женщина-следователь начала запугивать всех свидетелей статьей о даче ложных показаний и сокрытии преступления. В мае сотрудница СК закрыла дело, но после жалобы заявительницы в прокуратуру отменила свое постановление.

Родная тетя Маргариты, которой та рассказала о пережитом насилии одной из первых, устроила скандал. Она обвиняла родственницу в том, что та не спросила ее разрешения на упоминание в своем заявлении.

Сейчас Даниленко опасается, что волокита позволит избежать назначения реального срока в случае, если факт насилия будет доказан.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Как я понимаю, сроки давности очень скоро истекут. И, возможно, они просто этого ждут. Я до сих пор также жду ответ от своих знакомых по Калининграду, но там, к сожалению, это все сложно. Это интервью сделано специально для того, чтобы поторопить следствие», — говорит Даниленко.

Сама Маргарита тем временем обучается в колледже по профилю дошкольного образования и параллельно работает нянечкой. Девушка признается, что планирует трудиться по специальности и очень любит свою работу.

Читайте также:

Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу

Подросток едва не убил мусульманку: что известно о ЧП в Саратове

Несъедобный собутыльник: из квартиры людоеда Малышева вынесли труп

Пихал карандаши в падчерицу: как мать покрывала отчима-педофила