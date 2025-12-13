Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 08:09

На Западе рассказали о получении «инструкции по общению с дипломатами РФ»

Евросоюз разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европейская служба внешних связей, более известная как ЕСВС, направила «инструкции по общению с дипломатами РФ» в постоянные представительства государств при Организации Объединенных Наций в Женеве, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, одним из таких правил является отказ подавать им руку при встрече.

В документе рекомендуется избегать мероприятий, где они участвуют. Если человек оказался на таком мероприятии, то ему не следует попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами.

В материале сказано, что представители РФ уже почувствовали на себе влияние соответствующих мер. В частности, им перестали подавать руки и даже попросили уйти с мероприятия.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны болезненно реагируют на любые выступления российских дипломатов, воспринимая их как угрозу распространению собственных нарративов. Дипломат в ходе брифинга отметила, что власти этих стран рассматривают любую правдивую информацию со стороны России как опасность.

Евросоюз
дипломаты
Россия
инструкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
В Европе признали окончание СВО на Украине только на условиях России
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.