На Западе рассказали о получении «инструкции по общению с дипломатами РФ» Евросоюз разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

Европейская служба внешних связей, более известная как ЕСВС, направила «инструкции по общению с дипломатами РФ» в постоянные представительства государств при Организации Объединенных Наций в Женеве, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, одним из таких правил является отказ подавать им руку при встрече.

В документе рекомендуется избегать мероприятий, где они участвуют. Если человек оказался на таком мероприятии, то ему не следует попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами.

В материале сказано, что представители РФ уже почувствовали на себе влияние соответствующих мер. В частности, им перестали подавать руки и даже попросили уйти с мероприятия.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны болезненно реагируют на любые выступления российских дипломатов, воспринимая их как угрозу распространению собственных нарративов. Дипломат в ходе брифинга отметила, что власти этих стран рассматривают любую правдивую информацию со стороны России как опасность.