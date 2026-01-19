Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:13

Раскрыто, когда вступит в силу соглашение между РФ и Мьянмой об отмене виз

Соглашение между РФ и Мьянмой о взаимной отмене виз вступит в силу 27 января

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене визовых требований для граждан обоих государств вступает в силу 27 января, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Стороны подписали соответствующий документ в Минске 28 октября 2025 года.

27 января 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Союз Мьянма, подписанное в Минске 28 октября 2025 года, — говорится в сообщении.

Согласно договоренностям, россияне смогут находиться в Мьянме без визы до 30 дней за один визит. Цель поездки не должна быть связана с постоянным проживанием, учебой или трудоустройством, требующим специального разрешения. При этом суммарный срок безвизового пребывания ограничен 90 днями в течение одного календарного года, уточнили в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Он подчеркнул, что речь идет о 30–90 днях.

