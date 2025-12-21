Пашу раскрыл трогательную новогоднюю традицию в семье

Соучредитель лейбла Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) на новогодней елке «Бал волшебных сказок» от Radio Monte Carlo рассказал, что в период зимних праздников любит смотреть с семьей комедию «Один дома». Он также назвал уходящий 2025 год гармоничным и счастливым, передает корреспондент NEWS.ru.

Смотрим «Один дома» или «Один дома — 2», — сказал Пашу.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что россиянам не следует относиться к покупке фигурок и сувениров, связанных с символом наступающего года по восточному календарю, слишком серьезно, поскольку их продажа является всего лишь маркетингом и не имеет под собой серьезных оснований. По его словам, это суеверия, пришедшие из «чуждой россиянам системы координат», которые следует воспринимать как карнавальную мишуру.

Между тем эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что покупка живой елки с рук может привести к административной ответственности и наложению штрафа. По его словам, приобретать новогодний атрибут стоит в проверенных местах, где есть соответствующие сертификаты.