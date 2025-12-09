В Госдуме высказались о популярной новогодней традиции россиян

Россиянам не следует относиться к покупке фигурок и сувениров, связанных с символом наступающего года по восточному календарю, слишком серьезно, поскольку их продажа является всего лишь маркетингом и не имеет под собой серьезных оснований, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, это суеверия, пришедшие из «чуждой россиянам системы координат», которые следует воспринимать как карнавальную мишуру.

Продажа фигурок и сувениров, связанных с символом наступающего года по восточному календарю, — это маркетинг. Все это можно воспринимать только как карнавальную мишуру, не более того. Не надо относиться к игрушкам более серьезно, чем они того заслуживают. Все-таки это чуждая нам система координат, которая уходит корнями в языческие верования. Всерьез относиться к тому, что год свиньи «подложит свинью» в делах или в год лошади все полетит, как на санях с горочки, довольно примитивно. А еще по меньшей мере забавно считать, что если в ночь на 1 января не нарядиться в вещи красного цвета, ведь по восточному гороскопу это год Огненной Лошади, то все пойдет наперекосяк, — высказался Толмачев.

Он отметил, что новогодние поверья, связанные с восточным гороскопом, аналогичны истории с Хеллоуином, представляя собой «занесенные ветром перестройки суеверия». Депутат добавил, что реального практического смысла в следовании этим традициям нет, так как сам китайский Новый год наступает в другую календарную дату.

Покупать фигурки, связанные с символом Нового года, бессмысленно, ведь по китайскому календарю он наступает в другую дату. Ситуация похожа на историю с Хеллоуином, только там — западные суеверия, а здесь — восточные. Суть не меняется: это все чуждые нам воззрения, которые занесло лихим ветром перестроечных времен. Ни секреты Запада, ни тайные знания Востока никаких точек соприкосновения с реальностью не имеют. Впрочем, если кто-то собирает коллекцию фигурок или ребенку нравятся лошадки, то почему бы и не приобрести красивую елочную игрушку или статуэтку, — высказался Толмачев.

