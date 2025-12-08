Клава Кока приняла неожиданное решение по лейблу Black Star

Певица Клава Кока завершила 10-летнее сотрудничество с лейблом Black Star, причину мирного расставания озвучил генеральный директор компании Павел Курьянов в интервью Лауре Джугелии на Fametime TV. Он отметил, что за время совместной работы артистка превратилась из неуверенной начинающей исполнительницы в успешную и самостоятельную звезду, которую теперь, как отец взрослую дочь, пришло время отпустить в свободное плавание.

Когда мы ее подписали, она была маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой. И за 10 лет она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку. <…> Все эти годы я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка, — сказал Курьянов.

Ранее после церемонии «Итоги года Яндекс Музыки» в московском Доме музыки известный продюсер Иосиф Пригожин, его жена Валерия, а также артистки Клава Кока и Катя Iowa оказались заперты в лифте почти на 40 минут. Предполагается, что причиной инцидента стало превышение допустимой нагрузки в кабине.

Кроме того, певица Лолита Милявская рассказала в своем блоге, что впервые за десятилетие воспользовалась московским метро, чтобы успеть на самолет в Бишкек из-за сильных дорожных заторов. Исполнительница пояснила, что предпочла поездку на аэроэкспрессе и подземке автомобильному такси, опасаясь значительных задержек.