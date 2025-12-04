Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 03:20

Известные российские исполнители оказались заперты в лифте в Москве

Пригожин, Валерия, Катя Iowa и Клава Кока застряли в лифте в Доме музыки

Иосиф Пригожин и певица Валерия Иосиф Пригожин и певица Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После престижной церемонии «Итоги года Яндекс Музыки» в столичном Доме музыки известный продюсер Иосиф Пригожин, его супруга Валерия, а также популярные певицы Клава Кока и Катя Iowa оказались заблокированными в лифте почти на 40 минут, о чем сам муж артистки сообщил в своем Telegram-канале. Вероятной причиной инцидента стала перегрузка кабины.

Валерия призналась, что впервые столкнулась с подобной ситуацией и сильно волновалась. Артистов освободили благодаря оперативной работе служб.

Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте <…>. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись, — рассказал Пригожин.

Ранее стало известно, что застрявшие в лифте граждане могут рассчитывать на компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Как заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, получить выплату от управляющей компании за случившееся можно без обращения в суд.

До этого сообщалось, что Ростехнадзор получил полномочия проверять безопасность лифтов в домах россиян. Теперь ведомство наравне с другими инстанциями будет реагировать на неисправности в кабинах, в том числе на скрипы, рывки и резкое ускорение. До этого Ростехнадзор не мог реагировать на простые жалобы без признаков нарушений, представляющих угрозу для жизни людей.

Иосиф Пригожин
Валерия
лифты
блокировки
