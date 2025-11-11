Россиянам рассказали, какую компенсацию могут получить застрявшие в лифте

Застрявшие в лифте граждане могут рассчитывать на компенсацию в размере 10 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, получить выплату от управляющей компании за случившееся можно без обращения в суд.

Человек может получить компенсацию, если он застрял в лифте. Судебная практика показывает, что за моральный вред обычно присуждают от 5 до 10 тыс. рублей. Ситуация может стать гораздо серьезнее, если из-за неисправного лифта и несвоевременного освобождения был причинен вред здоровью. В таком случае может грозить уже уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если здоровью причинен тяжкий вред, наказание может включать штраф от 100 до 500 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до пяти лет, — высказался Бондарь.

Он отметил, что ответственность за исправность лифтов, которые являются общим имуществом многоквартирного дома, почти всегда лежит на управляющей компании. Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что это правило действует, даже если организация наняла для обслуживания лифтов другую специализированную фирму.

Существуют нормативы, нарушение которых становится поводом для претензий. Например, время освобождения человека из застрявшей кабины не должно превышать 30 минут. Кнопка вызова диспетчера должна работать даже при отключении света. Если эти правила нарушены, у вас появляются весомые аргументы. Чтобы получить компенсацию, сначала стоит попробовать решить вопрос без суда. Для этого нужно направить в УК письменную претензию. В ней подробно опишите, что произошло, сколько времени вы провели в лифте и какие неудобства испытали, — добавил Бондарь.

Он указал, что в случае отказа или игнорирования письма следующим шагом может стать подача иска в суд. По словам Бондаря, страх, паника или, например, повышение давления могут быть признаны моральным вредом.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что с 6 ноября в России вводятся новые штрафы для организаций и должностных лиц, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Закон направлен на усиление ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных властей.