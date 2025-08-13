Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»

Дочь американской поп-звезды Майкла Джексона Пэрис Майкл Кэтрин может представить Соединенные Штаты на «Интервидении-2025», сообщают СМИ. 27-летняя Пэрис пошла по стопам легендарного отца и в 2020 году выпустила сольный альбом. Правда ли, что дочь суперстар приедет в Россию или это всего лишь пиар-ход, есть ли шанс у Джексон стать победительницей российского конкурса — в материале NEWS.ru.

Что известно о приезде дочери Майкла Джексона

По информации телеграм-канала Mash, есть два предполагаемых кандидата от США на «Интервидение-2025». Это дочь певца Майкла Джексона Пэрис, которую родила от певца в 1998 году модель Дэбби Роу.

Другие кандидаты — предполагаемые внебрачные сыновья короля поп-музыки. Это либо старший сын Майкл Джозеф Джексон-младший, актёр и продюсер, либо младший — Принц Майкл Джексон II — эколог, ведущий непубличный образ жизни. Обладает вокальными данными только Пэрис, поэтому является наиболее вероятным претендентом.

Джексон несколько раз выступал в России, и зрители считают его символом дружественных отношений с Соединенными Штатами, отметили авторы канала. «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года в Москве. В музыкальном конкурсе примут участие 20 стран. Но от США пока заявок не было.

Чем известна Пэрис Джексон

Пэрис Майкл Джексон родилась 3 апреля 1998 года, она была так названа в честь французского города. Пэрис — единственная дочь поп-короля. Ее крестные родители — актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.

Пэрис вместе с братьями воспитывалась отцом, который получил полное право опеки над детьми. Она училась в эксклюзивной частной школе в Шерман-Окс, занималась футболом, чирлидингом и софтболом.

По словам Пэрис, в 14 лет ее пытались изнасиловать, она пережила травму и была отправлена в терапевтическую школу в штате Юта.

Девушка говорила, что Майкл Джексон был для нее хорошим отцом. Артист умер, когда его дочери было всего одиннадцать лет. В числе других детей и матери певца она стала наследницей его состояния, которое составляло 236 млн долларов.

Майкл и Ла Тойя Джексоны Фото: Global Look Press

Пэрис пробовала себя в разных сферах. В 2017 году она подписала контракт с модельным агентством IMG Models и американским брендом Calvin Klein. Пэрис дебютировала в сериале канала Fox «Звезда», снялась в нескольких музыкальных видео. В 2018 году она приняла участие в съемках полнометражного фильма «Опасный бизнес». В том же году девушка и ее бойфренд Гэбриел Гленн создали рок-группу The Soundflowers, в которой Пэрис поет и играет на укулеле.

Спустя два года дочь поп-короля подписала сольный контракт с Republic Records и представила сингл Let Down. Тогда же вышел ее сольный альбом Wilted. В целом оценки американских музыкальных критиков были достаточно позитивные. В 2022 году Пэрис выпустила мини-альбом Lost из трех новых песен.

В интервью Reuters Джексон рассказывала, что выросла на музыке в стиле мотаун, соул, блюз, джаз и R&B, а её отец «также часто включал дома классическую музыку, саундтреки к фильмам и даже радиохит-парады». По ее словам, сейчас она чаще всего слушает и вдохновляется музыкой начала 2000-х.

Что говорят продюсеры о приезде Пэрис Джексон в РФ

Музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru усомнился, что Пэрис Джексон приедет в Россию на «Интервидение-2025». По его словам, это больше похоже на фейк.

«Насколько знаю, был зарегистрирован другой кандидат от США. На мой взгляд, это определенная пиар-история, я не вижу ее как конкурсантку. Возможно, эту историю с Пэрис Джэксон запускают, чтобы в очередной раз привлечь внимание к „Интервидению“, нашли новый инфоповод», — сказал Рудченко.

Концертный директор и продюсер Сергей Лавров в разговоре с NEWS отметил, что c точки зрения пиара приезд дочери поп-короля — отличный ход и если визит Пэрис состоится, то это будет потрясающе.

Пэрис Майкл Кэтрин Джексон Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

«Для пиара это потрясающая штука. Если бы она действительно прилетела участвовать, неважно, выиграла бы она или нет, об „Интервидении“ узнал бы весь мир. Мне кажется организаторам надо заплатить гонорар, чтобы она приехала, тогда об этом конкурсе заговорят все», — поделился мнением Лавров.

Продюсер Серей Дворцов сказал, что Пэрис Джексон имеет все шансы стать победителем «Интервидения».

«Она действительно талантливая, как ее отец, после смерти Майкла Джексона она выпустила альбом. Если сейчас она споет и выступит на „Интервидении“, то займет как минимум второе или третье место. Я думаю, она действительно собирается на „Интервидение“, сентябрь уже не за горами, и выступит в честь памяти отца, который воспринимается как символ дружбы между США и Россией», — сказал Дворцов.

Сам Майкл Джексон дважды прилетал в Россию. В сентябре 1993 года он выступил в «Лужниках» при проливном дожде. Второй раз Джексон дал концерт в 1996 году на стадионе «Динамо». Американского поп-короля встречали как дорогого гостя с хлебом и солью, подготовили ему обширную развлекательную программу, подарили много подарков, и в Москве ему очень понравилось.

На официальном сайте «Интервидения-2025» Пэрис Джексон нигде не упоминается. NEWS.ru направил официальный запрос об участии американской певицы в пресс-службу конкурса. «Стоит ожидать официального заявления от организаторов Международного музыкального конкурса „Интервидение“. Пока эта информация остается на уровне неофициальных источников, слухов или предположений журналистов», — ответили в пресс-службе.

