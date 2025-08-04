Суды с братом, наркотики, рак: куда пропал Глеб Самойлов из «Агаты Кристи»

4 августа бывший лидер рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отмечает 55-летний юбилей. В 2010 году братья Глеб и Вадим поругались, легендарный коллектив распался, отношения между ними обострились вплоть до судов. Как сейчас живет Глеб Самойлов, чем занимается, что говорит о брате — в материале NEWS.ru.

Что сделал для «Агаты Кристи» Глеб Самойлов

Глеб — не основатель группы «Агаты Кристи». Он пришел в нее позже других, в 1987 году, когда она уже была создана его братом Вадимом вместе с коллегами. Но именно Глеб стал основным автором песен группы и написал основные ее хиты, такие как «Сказочная тайга», «Как на войне» и многие другие.

В их творческом тандеме Вадим всегда был организатором и администратором, который планирует события и продвигает группу, Глеб — творческим двигателем. В 2009 году к разочарованию фанатов группа «Агата Кристи» распалась из-за противоречий между братьями, каждый пошел своей дорогой.

В 2014-м ради концертов и заработков они пытались воссоединиться, но снова разошлись, и начались материальные претензии друг к другу. Глеб даже подавал иски на Вадима и пытался отобрать у него право исполнять песни «Агаты Кристи», но суд встал на сторону старшего из братьев, так как он является обладателем смежных авторских прав.

Вадим продолжил выступать с песнями «Агаты Кристи», Глеб же создал новую группу Matrixx. Иногда он все же поет на специальных концертах свои прошлые хиты. Например, брат Вадима исполнил их на большом сольном концерте к 35-летию «Агаты Кристи» на площадке VK Stadium в 2022 году.

Музыканты группы «Агата Кристи» Вадим и Глеб Самойловы Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Как Самойлов страдал от наркозависимости

Глеб никогда не отрицал, что у него была зависимость от наркотиков, но, по его словам, он смог ее преодолеть. «Да, была наркозависимость. Без героина я живу уже 14 лет. Мне это ужасно надоело, и ничего хорошего из того периода я вспомнить не могу. Концерты мне играть не хотелось, мне было скучно, или я играл их на ломках. Жизнь наркомана — это отдельная статья. Но я не демонизирую наркотики, человек сам выбирает, что ему делать в жизни. Просто надо знать, что за все надо платить — здоровьем физическим, психическим», — рассказывал Глеб.

Позже две песни, которые создавались в период увлечения наркотиками и содержат в себе эти образы, «Опиум» и «Моряк», были запрещены как пропаганда запрещенных веществ.

Глеб также никогда не отрицал свои проблемы с алкоголем. В 2021-м, выступая на кооперативе фармацевтической компании во Владимире, Самойлов вышел на сцену пьяный, он едва стоял на ногах, его посадили на стул. Таких эпизодов в его артистической карьере было достаточно.

«Я вообще пью периодами, но не могу назвать себя запойным алкоголиком. Я просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть», — рассказывал музыкант.

Глеб Самойлов во время концерта в спорткомплексе «Олимпийский»

Отношения с Валерией Гай Германикой

Глеб проходил лечение от алкоголизма в клинике Маршака, куда его поместила на тот момент возлюбленная, режиссер Валерия Гай Германика. Она сама познакомилась с Самойловым и переехала жить к нему в его съемную квартиру. Режиссер наладила быт любимого мужчины, одела, сняла на свои деньги клип для его группы.

Самойлов же благосклонно принял ее отношение. Глеб всегда был популярен у противоположного пола. «У меня чрезмерная востребованность у женщин. Для меня подобное обращение — норма. Я даже придумал песню на эту тему: „Сто вагин — а я один“», — говорил музыкант.

Германика потратила на лечение Самойлова от алкоголизма миллион рублей, но их союз после этого распался. Сама режиссер говорила, что не получила от артиста того человеческого тепла, о котором мечтала.

В 2015 году Глеб сильно похудел и стал плохо выглядеть. Врачи обнаружили у него опухоль в грудной железе. Ее удалили во время плановой операции. Сам артист говорил, что у него все в порядке.

Валерия Гай Германика и Глеб Самойлов Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Какая у Самойлова политическая позиция

Братья Самойловы давно разошлись не только в творчестве, но и в политических взглядах. Вадим Самойлов поддержал Русскую весну в 2014 году, он активно выступал в Донбассе и Луганске. Глеб же всегда придерживался оппозиционных взглядах и был против выступлений брата в этих регионах.

Вадим поддержал СВО и оказывает помощь военным в зоне спецоперации. Он негативно отзывался об уехавших из РФ артистах-иноагентах. В 2024 году активисты «Русской общины» сообщили, что, по их данным, Глеб не поддерживал СВО. По этой причине был отменен его концерт в Екатеринбурге.

Как живет Глеб Самойлов

Глеб продолжает выступать со своей группой. В 2022 году в интервью NEWS.ru Самойлов признался, что общается с братом Вадимом редко и только по поводу матери. По его словам, он довольно трудно пережил пандемию, поскольку у него не было работы и денег.

Глеб никогда не умел копить и не заработал на квартиру, он снимает жилье. Артист утверждал, что в группе «Агата Кристи» не было пропаганды наркотиков, их музыка совсем не об этом. По словам Самойлова, он не может писать хиты на заказ, как многие продюсеры.

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