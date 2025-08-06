По дружбе или за деньги? Почему Леонтьев выступит на «Новой волне» Крутого

76-летний певец Валерий Леонтьев прилетит в Казань на музыкальный фестиваль «Новая волна» Игоря Крутого. Это большое событие, поскольку артист давно не выступал в России. Почему Леонтьев согласился прилететь в РФ и спеть на «Новой волне», как появление звезды повлияет на культурное мероприятие — в материале NEWS.ru.

Что известно о выступлении Леонтьева в РФ

Концертный директор артиста Борис Чигирев подтвердил ТАСС, что народный артист РФ Валерий Леонтьев примет участие в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Казани.

«Переговоры с певцом велись около полугода, и на данный момент получено согласие. Сейчас легенда эстрады активно готовится к выступлению: ежедневно плавает и бегает», — написал Telegram-канал Mash.

Также сообщается, что Леонтьев заказал костюмы и работает над аранжировкой и танцами к предстоящему концерту. Певец исполнит пять лучших хитов: «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». В какой именно день выступит Леонтьев, не уточняется.

В последние годы артист практически не выступал в России. Исключение он сделал в ноябре 2024 года для композитора Игоря Крутого, когда принял участие в его большом юбилейном концерте на сцене «Live Арена» и спел песню «Один билет». На выступление певца проще попасть за границей, например в Дубае или Ницце, где он поет на корпоративах.

Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что будет на «Новой волне»

Конкурс исполнителей «Новая волна» с 2002 года проводился Игорем Крутым в Юрмале в концертном зале «Дзинатри», но в 2014 году, после присоединения Крыма к РФ и изменения политической обстановки, его пришлось перенести в Сочи. Этим попользовалась певица Лайма Вайкуле, которая стала проводить в Юрмале свой фестиваль «Рандеву». Правда, он так и не стал настолько популярным, как «Новая волна»: часть билетов раздают бесплатно в Латвии, чтобы обеспечить наполненность зала.

Крутому же удалось сохранить конкурс, в Сочи он также стал главным культурным событием лета. В этом году «Новая волна» впервые проходит в Казани. Открытие состоится 21 августа, кроме конкурсных выступлений в программе запланированы концерты Ларисы Долиной и «Иванушек International», гала-концерт «Ретро». 26 августа состоится торжественное закрытие «Новой волны».

Цены на билеты немалые: самый дешевый билет на открытие стоит от восьми тысяч рублей. Самое дорогое мероприятие — гала-концерт «Ретро», стоимость билетов на его начинается от 10 тысяч рублей. Вполне вероятно, что Леонтьев выступит именно в этот день и станет самой яркой звездой среди коллег.

Почему Леонтьев согласился выступить в РФ

Концертный директор Борис Чигирев рассказал NEWS.ru, что Леонтьев согласился выступить на «Новой волне» по дружбе. «Леонтьев дружит с Игорем Яковлевичем, он попросил его выступить на „Новой волне“, и Леонтьев согласился», — сказал Чигирев.

Продюсер Сергей Лавров считает, что это правда: дело не в гонорарах и пиаре, а исключительно в давних личных отношениях маэстро и артиста. В репертуаре Леонтьева более двух десятков песен Крутого, они сотрудничали много лет.

Валерий Леонтьев Фото: Photoagency/Global Look Press

«Я думаю, что здесь дружба, личные отношения Валерия Яковлевича Леонтьева и Игоря Крутого. Он и на юбилей к нему приезжал в 2024 году, и сейчас приезжает. Скорее всего, он выступает за какие-то символические деньги, Крутой заплатит за выступление немного, но 100% оплатит ему дорогу из Майами», — сказал Лавров.

Продюсер назвал приглашение Леонтьева отличным ходом для пиара фестиваля. По его словам, артист — легенда, его помнят и любят, в 2024 году появление певца на российской сцене вызвало фурор, так будет с большой долей вероятности и на «Новой волне».

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru отметил, что деньги в этой истории не имеют значения. «Леонтьев — хороший друг Игоря Крутого, и, возможно, он согласился выступить даже бесплатно. Если ему и заплатят, то немного, думаю, не больше 5–6 млн при обычных гонорарах Леонтьева в 15–20 млн рублей, чтобы, так сказать, оправдать его посещение РФ», — сказал Дворцов.

Продюсер Павел Рудченко сказал NEWS.ru, что, по его информации, визит Леонтьева — результат личной договоренности с Крутым, она была еще давно. «Леонтьев выходит из тени, и это плюс, но это не говорит о том, что он начинает активную концертную деятельность. Это разовая поддержка своего товарища», — сказал Рудченко.

Продюсер отметил, что не ожидает на фестивале ажиотажа из-за появления Леонтьева и повышения цен на билеты. По его словам, сейчас уже другое поколение ходит на концерты и у него другие кумиры.

