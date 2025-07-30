Молодая жена бросила Диброва после инсульта? Что случилось, кто изменил

По данным СМИ, жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина якобы ушла от него к другому мужчине. Правда ли, что они скоро разведутся, сколько у них общих детей и что они говорили о проблемах в отношениях — в материале NEWS.ru.

Что известно о всех женщинах Диброва

До брака с Полиной Наградовой Дибров был трижды женат. Первой его женой стала москвичка Эльмира, у них родился сын Денис. Дибров много работал на телевидении, пока супруга была в декрете, и их брак распался через три года.

Второй раз Дибров женился на журналистке ТАСС Ольге. У них родилась дочь Лада. Супруги прожили в браке семь лет, но развелись из-за большой занятости телеведущего: работа в «Останкино» и карьера на телевидении для него были на первом месте.

После этого Дибров встречался с разными женщинами моложе его, жил шесть лет в гражданском браке с актрисой Дарьей Чарушей. В 2007 году в Ростове-на-Дону на конкурсе красоты Beauty of the body он познакомился с 17-летней участницей Полиной Наградовой. Она сразу заинтересовала ведущего.

«И ты понимаешь — вот перед тобой стоит совершенно нетронутая, чистая мать твоих детей. Опоздаешь на год — ее не увидишь», — говорил Дибров.

Дмитрий Дибров Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Их отношения складывались сложно. Полина была несовершеннолетней, родители девушки были против ее отношений с мужчиной, который старшее нее на 29 лет и годится ей в отцы. Дибров увлекся 23-летней моделью Александрой Шевченко, женился, но в браке они были меньше года.

В 2009-м он наконец женился на Полине Наградовой, которая на тот момент уже была совершеннолетней. Она родила ему троих сыновей: Александру — 15, Федору — 11, а Илье — 10 лет.

Дибров рассказывал, что Полина пользуется успехом у мужчин, допускал возможность романа, но говорил, что старается делать все, чтобы этого не произошло. Четыре года назад Дибров пережил инсульт, но смог после него восстановиться. Он с благодарностью говорил о помощи жены.

«Только моя профессия, главврач Боткинской больницы академик Алексей Шабунин и, конечно, моя жена Полина, мгновенно примчавшаяся в стационар, вытащили меня с того света. Полина приехала в больницу спустя несколько минут благодаря звонку Леонида Якубовича. Она неслась по встречке с Рублевки в Боткинскую, чуть ли не опережая скорую. А перед этим Леонид Аркадьевич сделал все, чтобы скорая помощь немедленно увезла меня в больницу. Первый час после инсульта самый важный. Неслучайно он называется „вдовий час“. Что могла сделать Полина в момент инсульта? Ничего. Но если бы она не неслась по встречке, не было бы того духа, который помогал бы мне в реабилитации. Теперь я даже не курю», — рассказывал Дибров.

Дмитрий Дибров с супругой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за чего могли расстаться Дибров с женой

Дмитрий и Полина давно не появляются вместе на светских мероприятиях, она не носит обручальное кольцо. У себя в блоге супруга телеведущего перестала выкладывать семейные снимки с мужем и писать об их жизни. Теперь она чаще публикует фото с подругами. 36-й день рождения Полина отметила в компании подруг в Испании, Диброва не было рядом с ней.

По данным СМИ, супруги не просто разошлись, она ушла от него к его другу, женатому бизнесмену, отцу шестерых детей. «Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей. Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать. На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников. На развод Полина и Дмитрий пока не подавали», — писал StarHit.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — заявили в окружении пары.

Что говорят сами Дибровы о разводе

Дибров не давал никаких комментариев об отношениях с супругой. Полина заверила NEWS.ru, что о разводе речь не идет. «Какой развод? Никто не подавал на развод», — написала Диброва. Она отказалась комментировать публикации в СМИ и слухи о ее отношениях с другим мужчиной.

Изданию «МК» она сообщила, что не знает, откуда взялись эти сплетни, и сказала, что старается относиться к происходящему с юмором. «Мы с Димой вместе сидим, читаем эти сообщения и смеемся. Дети на это никак не реагируют. Они, честно говоря, заняты собой», — сказала жена Диброва.

Дмитрий Дибров с супругой Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Светская львица Алена Кравец в беседе с NEWS.ru опровергла развод Дибровых. По ее словам, они не собираются прекращать брак или расходиться.

«Нет, они не разводятся, это слухи и домыслы. У них все хорошо, разлада не было, конфликта не было. Красивая жена, умные дети, Дмитрий их боготворит. Полина счастлива с Дмитрием всем недругам назло», — сказала Кравец.

Что будут делить Дибровы в случае развода

У Дмитрия и его жены есть большой особняк на Рублевке площадью 1100 квадратных метров. Это Villa Polina в европейском стиле. Он так называется в честь жены телеведущего. Загородный дом в такой локации оценивается в 100 млн рублей. Дибровы не составляли брачного контракта, значит, имущество будет делиться поровну по законам РФ. «У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — говорил телеведущий.

Кроме этого, суд должен будет определить место жительства несовершеннолетних детей.

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