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29 июля 2025 в 13:34

Стало известно, что происходит между Дмитрием Дибровым и его супругой

KP.RU: Дмитрий Дибров разводится с молодой женой после 16 лет брака

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров и его супруга Полина находятся на грани развода спустя 16 лет брака, сообщает KP.RU со ссылкой на слова друга семьи. По данным издания, супруги больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания стала разность жизненных ритмов и интересов.

У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм, — поделился собеседник.

По его словам, Полина активно ведет самостоятельную жизнь: развивает женский клуб, путешествует с подругами, занимается спортом. В ее соцсетях давно нет совместных снимков с мужем. Недавно она отметила день рождения без участия Дмитрия — на фото с вечеринки он не присутствовал. Близкие пары утверждают, что официального заявления о разводе пока не будет, но отношения уже завершены.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в браке с хоккеистом Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости. Как считает продюсер Сергей Дворцов, ситуация критическая — эмоционально истощенная Кудрявцева готовится к разводу. В 2024 году она временно рассталась с мужем, но официально брак не расторгла.

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