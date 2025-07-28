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28 июля 2025 в 23:59

«Пошлет его»: продюсер о предстоящем разводе Кудрявцевой с мужем

Продюсер Дворцов рассказал, что Лера Кудрявцева готова развестись с мужем

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева скоро подаст на развод, высказал мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Он считает, что она уже находится на грани и ищет поддержки у подписчиков.

Здесь реальная история, считаю, что Игорь действительно спивается, едет крыша от слова совсем. Полагаю, дело идет к тому, что Лера подаст или уже подает на развод и пошлет его. Все это время она опекала Игоря, потому что действительно любит. Но сейчас вся эта история перешла границы. Лера вымотана и на грани, поэтому ищет эмоциональной разрядки в соцсетях и поддержки у подписчиков, — сказал Дворцов.

Впервые о проблемах мужа с алкоголем ведущая рассказала в своих соцсетях в 2024-м. Тогда она заявила, что ушла от хоккеиста Игоря Макарова из-за его зависимости. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Недавно Макаров призвал заняться своими делами пользователей, обсуждающих его перепалку с Кудрявцевой. На своей странице спортсмен указал, что сам разберется в отношениях с супругой.

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