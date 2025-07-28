«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях

Бывший нападающий сборной России по хоккею Игорь Макаров призвал заняться своими делами пользователей, обсуждающих его перепалку с женой, телеведущей Лерой Кудрявцевой. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) спортсмен заявил, что сам разберется в отношениях с супругой. Макаров призвал хейтеров «варить борщи на трехметровой кухне».

Товарищи, несчастные люди! Можно заняться вам своими делами? Мы разберемся как-то сами. Очень много убогих людей пишут разные комментарии и то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры... А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне, — написал Макаров.

Ранее поклонники Кудрявцевой начали выражать телеведущей слова сочувствия после ночной выходки ее супруга Макарова. Мужчина вышел в Сеть и призвал свою жену успокоиться — таким образом он отреагировал на ее публичное признание в алкогольной зависимости спортсмена. Он ответил Кудрявцевой в нецензурной форме.

Недавно Кудрявцева заявила, что устала бороться с его проблемами, а также назвала себя созависимой. По ее словам, Макаров не раз уже был на грани смерти. Уже на следующий день она написала подписчикам, что переборщила с эмоциями, а еще через какое-то время звезда поблагодарила всех за поддержку.