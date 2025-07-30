В окружении Дибровых высказались об их разводе

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина Диброва не собираются разводиться или расходиться, сказала NEWS.ru светская львица Алена Кравец. Она добавила, что их отношения стабильны и у них все хорошо.

Нет, они не разводятся, это слухи и домыслы. У них все хорошо, разлада не было, конфликта не было. Красивая жена, умные дети, Дмитрий их боготворит. Полина счастлива с Дмитрием всем недругам назло, — сказала Кравец.

В СМИ появились слухи о разводе Диброва с его 36-летней женой Полиной, которая родила ему троих сыновей. Сама Полина Диброва опровергла информацию о разводе или разладе в семье. Она назвала эти новости слухами.

Ранее стало известно, что Дибров может лишиться половины дома на Рублевке. При разводе телеведущий и его супруга будут делить совместную собственность, включая просторный особняк на Рублево-Успенском шоссе, построенный в европейском стиле. Площадь виллы составляет 1100 квадратных метров, стоимость оценивается в 100 млн рублей.