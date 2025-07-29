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29 июля 2025 в 17:00

Российский шоумен рискует лишиться половины дома на Рублевке

Дибров может поделить с женой особняк в случае развода

Телеведущий Дмитрий Дибров Телеведущий Дмитрий Дибров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина при расторжении брака будут делить совместную собственность, включая просторный особняк на Рублевке, сообщает издание «Страсти». Площадь их дома составляет 1100 квадратных метров.

Дибров признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он сам называл досадным упущением. В соответствии с российским законодательством, при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях. Особенностью данного бракоразводного процесса может стать необходимость судебного разбирательства, поскольку у пары есть несовершеннолетние дети.

До этого в СМИ появилась информация, что после 16 лет совместной жизни Дмитрий Дибров и его жена оказались на пороге развода. Близкий к семье источник сказал, что супруги уже не проживают вместе, а их отношения значительно ухудшились. Основной причиной расставания называют расхождение в жизненных укладах и интересах.

Ранее Дмитрий Дибров начал вести прямые трансляции на платформе Twitch. 65-летний ведущий успешно адаптировался к новому для себя формату, быстро разобравшись с техническими аспектами: настройкой веб-камеры и системой донатов. Первые стримы принесли Диброву около 30 тысяч рублей.

Дмитрий Дибров
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