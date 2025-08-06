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06 августа 2025 в 10:48

Объявивший о завершении карьеры Леонтьев вернется на сцену

Mash: завершивший карьеру Леонтьев выступит в Казани по просьбе Крутого

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский певец Валерий Леонтьев, ранее объявивший о завершении карьеры, выступит с концертом в Казани по личной просьбе продюсера Игоря Крутого, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, артист исполнит пять своих песен в рамках фестиваля «Новая волна».

Близкий к организаторам источник рассказал, что переговоры с певцом длились около полугода, после чего он дал согласие. Леонтьев исполнит песни «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Фестиваль продлится с 21 по 26 августа, однако в какой из дней выступит артист — пока неизвестно.

По информации канала, сейчас Леонтьев активно готовится к выступлению — заказал костюмы, репетирует танцы, занимается бегом и плаванием. Также певцу предоставят охрану и автомобиль с личным водителем.

В апреле стало известно, что Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. По информации источников, певец принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте на одном из банкетных ужинов, поскольку его стали меньше приглашать на корпоративы в РФ.

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Валерий Леонтьев
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