Mash: Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради денег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Валерий Леонтьев

Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист России Валерий Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. По информации канала, певец принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте на одном из банкетных ужинов, поскольку его стали меньше приглашать на корпоративы в РФ.

Mash выяснил, что на публичном ужине Леонтьев выступит в июне за 15 млн рублей. Канал отмечает, что зарабатывать за рубежом певцу мешает «бешеная конкуренция», однако директор исполнителя, который также занимается раскруткой песни «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой, «не сдается и отчаянно пытается всё устроить».

Ранее певица Вика Цыганова призналась, что почувствовала себя плохо после концерта Леонтьева — ей стало настолько нехорошо, что ее вырвало. По словам артистки, она перенесла эмоциональный шок из-за увиденного. По мнению исполнительницы, причиной ее состояния стало поведение Леонтьева на сцене: он частично раздевался, что стало для Цыгановой неожиданным и тяжелым моментом.

До этого музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что утроенный ценник может мотивировать Леонтьева на выступления, но только на частных мероприятиях. По его словам, пока состояние здоровья будет позволять, певец может соглашаться выступать на «жирных мероприятиях».