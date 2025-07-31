«Исходит желчью»: продюсер о критике Макаревича в адрес Пахмутовой

Оскорбивший композитора Александру Пахмутову музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) позавидовал ее популярности в России, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, слава лидера рок-группы «Машина времени» уже прошла, поклонников не интересуют его новые песни.

Здесь все понятно — Макаревич сейчас вне информационной повестки. Он уже как музыкант особо никого не интересует, то есть его поклонников интересует творчество, созданное им еще до 2000-х годов. А сейчас он уже показал себя настоящим предателем, исходит желчью и брызжет ядом. Сидит там, а здесь происходит жизнь. Та же Александра Пахмутова создает песни, она здесь глубокоуважаемый человек, а Макаревич никому не нужен, поэтому это зависть, — сказал Рудченко.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин разгадал секрет популярности певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. По его словам, молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива, поэтому в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты.