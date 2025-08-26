«Родину не меняю»: что известно о выступлении Леонтьева на «Новой волне»

Певец Валерий Леонтьев прилетел в Казань и выступил на музыкальном конкурсе «Новая волна». Зал хорошо принял артиста: люди стоя слушали старые хиты у сцены, дарили Казанове российской эстрады букеты цветов и долго не хотели отпускать. Что известно о выступлении Леонтьева, как он выглядел, чем удивил публику, какие его слова вызвали споры и общественное осуждение — в материале NEWS.ru.

Почему Леонтьев прилетел на «Новую волну»

Леонтьев давно не выступает в России в кассовых концертах. Большую часть года артист живет в особняке в Майами, иногда он выступает на закрытых мероприятиях, чаще всего за границей. Например, этим летом он появился в клубе в Ницце на частной вечеринке, ранее пел в Дубае, где отдыхают и живут богатые россияне.

Организатор музыкального конкурса «Новая волна», давний друг Леонтьева, композитор и продюсер Игорь Крутой пригласил артиста в Казань, и тот не смог отказать. Переговоры об участии исполнителя хита «Дельтаплан» длились около полугода.

«Леонтьев дружит с Игорем Яковлевичем, он попросил его выступить на „Новой волне“, и Леонтьев согласился», — сказал NEWS.ru директор артиста Борис Чигирев.

На таких музыкальных фестивалях даже известные артисты не получают большие гонорары. Музыкальный продюсер Сергей Лавров предположил, что для Леонтьева все же сделали исключение: выплатили небольшую сумму, так как он прилетел из США.

«Скорее всего, он выступает за какие-то символические деньги, Крутой заплатит за выступление немного, но 100% оплатит ему дорогу из Майами», — сказал Лавров.

Певец Валерий Леонтьев выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как выглядел Леонтьев, чем поразил публику

Леонтьев открыл свое выступление хитом «Казанова». Певец составил образ из черных вещей: он надел широкополую шляпу, куртку с широкими плечами, много цепей, расклешенные брюки и любимую «рыбацкую» майку, позволяющую разглядеть торс. Поклонники отмечали, что артист посвежел и хорошо выглядит.

Певец танцевал, но, конечно, не так энергично, как в молодые годы, когда он буквально бегал и прыгал по сцене. Артист выступал вместе со своим балетом, девушки в белых сценических костюмах энергично двигались, создавая тот самый драйв.

Леонтьев исполнил любимые народом композиции «Маргарита», «Дельтаплан», «Зеленый свет» и завершил выступление хитом «Ты меня не забывай». Зрители собрались у сцены, аплодировали стоя, дарили артисту букеты, долго не отпускали его и признавались, что очень скучали. Выступление Леонтьева стало самым запоминающимся и обсуждаемым на «Новой волне».

Что сказал Леонтьев и как отнеслись к этому зрители

Леонтьев не любит давать интервью, все его заявления и слова, как правило, только со сцены, но на этот раз он сделал исключение.

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь», — признался Леонтьев журналистам.

По словам Леонтьева, быть тем певцом, в которого верят, непросто. Артист уточнил, что должны совпасть место, люди, обстоятельства и его внутреннее «я», скрытое «глубоко под кожей».

Леонтьев поблагодарил Крутого за возможность выступить на сцене и назвал Казань местом силы, сыгравшим не последнюю роль в его решении спеть для зрителей.

Публика по-разному отреагировала на слова артиста о том, что он не меняет родину. Фан-сообщество и его поклонники, которые пришли на «Новую волну», воспользовались редкой возможностью послушать и увидеть Леонтьева, конечно, в восторге. Другие отметили, что Леонтьев давно не живет на родине.

«Он давно живет в Майами, в России почти не бывает. Какая родина, о чем он? 76-летний дедушка приехал, сорвал куш, еле двигался, пел под фанеру. Чему тут можно радоваться?», — написал пользователь Сети по имени Мишка.

