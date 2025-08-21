Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить

По сообщениям СМИ, у народного артиста России Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа. Он плохо себя чувствует, ему делают уколы инсулина. Видимо, артисту придется на время забыть о концертах. Как болезнь повлияет на финансы и карьеру Киркорова и какие есть риски для здоровья певца — в материале NEWS.ru.

Что известно о болезни Киркорова

По данным СМИ, Киркоров жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги, из-за этого он пока не может вернуться к выступлениям — ближайшие концерты запланированы только на февраль 2026-го. Как сообщил источник, артист страдает перепадами настроения — от раздражительности до апатии. Врачи рекомендовали ему лечебную диету, но Киркоров наотрез отказывается следовать советам медиков, пишут ресурсы.

Хроническое заболевание у артиста заподозрили еще в апреле, когда он получил ожоги от фейерверка на концерте в Санкт-Петербурге. Его раны долго не затягивались — такое бывает при сопутствующих недугах, в частности при диабете.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отказалась комментировать распространяющиеся в медиапространстве слухи о диабете у певца. В беседе с NEWS.ru она отметила, что творческие планы и рабочие проекты Киркорова заслуживают гораздо большего внимания, чем его частная жизнь.

«Вы, наверное, перепутали номер телефона. Я не медик и не наблюдающий доктор. Почему я должна раскрывать медицинскую карту артиста? Мы не собираемся. Почему-то по творчеству вы никогда ничего не спрашиваете, когда премьера, когда клип. Это удивительно», — высказалась Успенская.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вернется ли Киркоров на сцену

Из-за плохого самочувствия после полученных ожогов Киркоров отменил летний тур по югу России. В июне после выписки из больницы певец посетил «Премию МУЗ-ТВ», на которой заявил, что вернулся в строй и готов к бою. Однако его выступление на свадьбе олигарха в Узбекистане вызвало бурные дискуссии и доказало, что поп-король нездоров. Киркоров с трудом передвигался по сцене и пел. Кроме того, артист выглядел худым и осунувшимся.

Продюсер Сергей Лавров в разговоре с NEWS.ru выразил надежду на скорое улучшение самочувствия певца. По его мнению, Киркорову стоит прислушаться к врачам и наладить свой образ жизни и питание. «Надеюсь, что Филипп откажется от вредных продуктов, которые у него были в райдере. Раньше на гастролях он пил кока-колу ведрами, ел еду из „Макдональдса“», — отметил Лавров.

Продюсер добавил, что певец сможет выступать на частных мероприятиях, если будет придерживаться здорового образа жизни. «Как Леонтьев приезжает и выступает за большие деньги, так и он будет выступать редко, но за большие деньги. И это будет эксклюзив. Киркоров уникальный артист, его все равно будут любить и звать на корпоративы», — высказался Лавров.

Он также рассказал, что ближайшее мероприятие у Филиппа Бедросовича запланировано на 21 сентября.

«Ведущими будут Валерия и Николай Басков, Филипп Киркоров будет петь. Наверняка он получил за этот корпоратив около €100 000», — уточнил Лавров.

Между тем продюсер Павел Рудченко уверен, что Киркоров со временем сможет ездить и на гастроли. «Сейчас есть медикаменты, этот процесс можно контролировать, с этим можно жить. Это не какая-то страшная история, просто Филипп будет более внимательно относиться к своему здоровью. Возможно, он возьмет в штат доктора, когда у него будут длительные гастроли. Не думаю, что это сильно увеличит стоимость его выступления. Если публика захочет его видеть, то организаторы пойдут на эти условия», — заявил Рудченко.

Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что сказала врач о болезни Киркорова

Терапевт Ирина Ярцева пояснила NEWS.ru, что в качестве терапии при диабете второго типа действительно используется инсулин.

«Инсулин — это физиологичное лекарство, самое удобное при острых ситуациях. Его назначают людям с диабетом второго типа, если у них не получилось сбросить вес, был стрессовый режим, показатель сахара скачет и на обычную терапию не реагирует. Если была какая-то провокация, другое заболевание, например ожог. Это всегда шок для организма, дестабилизация всей иммунной системы», — рассказала Ярцева.

Терапевт добавила, что в этой ситуации больному очень важно перейти на правильное питание и сбросить лишний вес. По ее словам, есть объяснение тому, что Киркоров не хочет следовать советам медиков.

«Есть такое понятие как диабетическая энцефалопатия. Когда человек принимал высокие дозы сахара, страдали мелкие сосуды разных органов, в том числе головного мозга. Отсюда капризность, нежелание следовать советам, непонимание того, что все серьезно», — уточнила медик.

По мнению Ярцевой, Киркорову стоит обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы специалист помог ему выйти из состояния стресса. Врач напомнила, что артисту 58 лет и в этом возрасте у мужчин обостряются многие заболевания.

«Странно, в такое время живем, а мужчины продолжают в 60 лет от сердечно-сосудистых заболеваний умирать, к этому относится и диабет тоже. И это связано с тем, что мужчины себя не берегут, не контролируют. Повышенный стресс они активно снимают курением, алкоголем, едой избыточной. Это все формирует атеросклерозы, диабеты, инфаркты, инсульты. Поэтому, конечно, риск есть. И важно, чтобы кто-то помог ему сейчас справиться», — добавила медик.

Читайте также:

Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой

Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод

$8 млрд за роль для жены: сколько стоит сняться в фильме и сериале