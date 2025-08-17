$8 млрд за роль для жены: сколько стоит сняться в фильме и сериале

Американский миллиардер Джефф Безос купил за $8 млрд кинокомпанию, чтобы его жену Лорен Санчеc сняли в фильме в роли девушки Джеймса Бонда. Роли в кино продаются и покупаются не только в Голливуде, в России существует свой нелегальный рынок, о котором представители индустрии не любят публично говорить. Сколько стоит сняться в фильме или сериале и кому платить, разбирался NEWS.ru.

Что известно о намерениях Безоса снять жену в фильме о Бонде

Недавно британский журналист Роб Шутер сообщил со ссылкой на источники, что владелец компании Amazon миллиардер Джефф Безос в 2022 году выкупил компанию MGM Studios, которая обладает правами на съемки фильмов о Джеймсе Бонде, чтобы его жена Лорен Санчес снялась в легендарной франшизе в роли девушки агента 007.

Эту новость, растиражированную в СМИ, прокомментировали в MGM Studios: «Да, она не актриса, но она муза Джеффа. А когда ты тратишь $8 млрд, ты получаешь то, что хочешь».

Продюсер и шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский отметил, что покупка кинокомпании вовсе не означает, что фильм о Бонде с Лорен Санчес все-таки выйдет в мировой прокат.

«Я предполагаю, что вряд ли они смогут сделать так, что она сыграет как настоящая актриса. Но скорее всего в процессе съемок, если она не будет тянуть эту роль, ее заменят, потому что это все-таки довольно серьезный бизнес, а франшиза про Бонда тем более. Джефф Безос — владелец компании, но если кино получится плохим, ему что, придется скупать все кинотеатры по всему миру для того, чтобы в них показывали его „Джеймса Бонда“? Снять можно все, но показывать кому и где?» — поделился мнением продюсер.

Почему теневой рынок по продаже ролей процветает в России

На Западе роли в кино известные и богатые люди могут купить на специальных аукционах. В мае 2025 года стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей девушке Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме режиссера Спайка Ли. Сделка состоялась в рамках аукциона на гала-вечере Американского фонда исследований СПИДа. По сравнению с Безосом роль обошлась Дурову недорого — в $400 тысяч.

Генеральный директор кинокомпании «Северное сияние» Мария Ефремова рассказала NEWS.ru, что на Западе продажа ролей — это вполне легальный бизнес, и продаются они не только через аукционы.

«В Голливуде это делается на законных основаниях с подписанием договоров. Молодому актеру, чтобы раскрутиться, лучше всего сняться в фильме у известного режиссера с известными актерами. Он платит определенную сумму, в договоре прописываются все детали: роль, состав актеров, режиссер и т. д.», — рассказала Ефремова.

В России такой легальной практики нет, но, как отметила Ефремова, мир кино — закрытый, построенный на связях, чужому человеку туда не попасть. Каждый год театральные училища и вузы выпускают тысячи актеров, которым нужна работа, поэтому вполне логично, что такие услуги существуют.

Впрочем, сняться в кино хотят не только вчерашние выпускники и начинающие актеры, но и те, кто к этой сфере не имеет никакого отношения, но располагает деньгами.

«Однажды ко мне на мероприятии подошла женщина, которая занималась покупкой ролей для детей. У нее была база родителей, которые хотят, чтобы их дети появились в кино. Я таким не занимаюсь, да и ролей для детей у нас нет, я ей вежливо отказала. Десять лет назад продюсер фильма „Вий“ Алексей Петрухин мне рассказывал, что у него попросили снять в фильме девушку за 5 млн рублей, но он отказал — она совершенно не вписывалась», — рассказала Ефремова.

Анонимный источник из сферы кастинга рассказал NEWS.ru, что ряд режиссеров готовы снимать в своих фильмах за деньги, они даже сами связываются с пиар-менеджерами блогеров, которые хотят попасть на большой экран, и предлагают им варианты.

«Суммы могут варьироваться от 2 млн рублей до бесконечности. Знаю истории, когда предлагали участие в главной роли за 50 миллионов. Некоторые режиссеры, они же и продюсеры, таким образом зарабатывают на производство фильмов, потому что у них нет бюджетов, а снимать очень хочется», — рассказал источник.

Кинокритик Давид Шнейдеров подтвердил, что рынок по продаже ролей существует, и в этом нет ни для кого тайны.

«Я продюсер, ко мне приходит человек и говорит: „Я проспонсирую частично фильм, но моя жена сыграет роль“. Почему нет? Я специально придумаю роль для его жены такую, чтобы показать, насколько она хорошая актриса», — пояснил Шнейдеров.

По словам кинокритика, в 1990-е годы такая схема была задействована при производстве чаще, богатые люди снимали в кино своих жен, любовниц и дочерей, но и сейчас она актуальна в силу того, что актеров на рынке труда очень много, им нужно где-то сниматься.

Как влияет продажа ролей на качество кино

Гендиректор компании «Северное сияние» уверена, что нелегальный рынок ролей никак не влияет на качество производимого кино. По ее словам, практически любой человек может хорошо сыграть, если подобрать под него правильную роль, к тому же кино — это командная работа, где многое зависит не только от актера, но и от режиссера, сценариста, операторов, гримеров и т. д.

Давид Шнейдеров абсолютно согласен: продажа ролей и непрофессиональные актеры не делают кино хуже, если ими руководит талантливый профессионал.

«Феллини снимал непрофессиональных актеров в фильме „Ночи Кабирии“. Вы не отличите, где профессионал, где нет. И во многих российских фильмах снимались непрофессиональные актеры. У Сергея Бодрова не было профессионального актерского образования, он отличный артист, но не профессионал в традиционном смысле этого слова. Вопрос: что понимать под словом „профессиональный актер“? Имеющий диплом театрального вуза? Зачастую людей, его имеющих, близко к сцене, к экрану подпускать нельзя», — сказал Шнейдеров.

Мария Ефремова считает, что нелегальный рынок ролей существовал и будет существовать не потому, что его игроки не хотят официально платить налоги и «делиться» с государством, а потому что сами начинающие актеры хотят сохранить о себе красивую легенду: они добились всего сами, сделали себя благодаря труду и таланту, выдающимся личным качествам, а не каким-то иным способом.

