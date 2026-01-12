Ужин обернулся для женщины переломом ребер People: в Австралии женщина подавилась стейком и сломала девять ребер

В Австралии женщина по имени Кэролин Кресвелл оказалась в больнице с переломами девяти ребер после того, как подавилась кусочком стейка, передает People. Супруг Кэролин, Пит, предпринял попытку оказать ей первую помощь и использовал прием Геймлиха, однако женщина упала и получила травму головы, что привело к потере сознания.

Муж и гости около получаса выполняли сердечно-легочную реанимацию, пока не приехали экстренные службы. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи, которые с помощью медицинских щипцов удалили застрявшую пищу.

Кресвелл доставили в больницу, где она находилась на протяжении недели в отделениях интенсивной терапии и травматологии. Врачи выявили у нее сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять переломов ребер — все эти повреждения она получила в процессе проведения интенсивной сердечно-легочной реанимации.

Ранее в Екатеринбурге врачи провели уникальную операцию по спасению 70-летней женщины. Пациентка поступила в больницу после того, как проглотила сосиску целиком. Из-за отсутствия зубов она не смогла ее разжевать. Специалисты больницы использовали эндоскопическую методику, чтобы извлечь инородное тело из пищевода.