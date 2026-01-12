ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей ChatGPT: пенсию в 300 тыс. рублей могут получать космонавты

Наиболее востребованы в текущем году будут инженеры робототехники и сотрудники по кибербезопасности, ответила корреспонденту NEWS.ru нейросеть ChatGPT. По ее «мнению», бывшие космонавты смогут получать пенсию в размере 300 тыс. рублей и выше. Она также отметила, что больше всех сейчас зарабатывают топ-менеджеры.

В будущем году будут развиваться робототехника и кибербезопасность. Также фокус сместится на разработку новых лекарств и систем продления жизни. Средняя зарплата в 2026 году в России составит 105–115 тыс. рублей. Максимальные доходы у топ-менеджеров и ведущих ИИ-архитекторов. Средняя пенсия составит чуть более 28 тыс. рублей, пенсии для судей, космонавтов и высших чинов могут достигать 300 тыс. рублей и выше, — отметила нейросеть.

По мнению ChatGPT, меньше будут востребованы бухгалтеры, сметчики, копирайтеры начального уровня, переводчики, сотрудники техподдержки, JUNIOR-программисты и младший юридический персонал.

Ранее сообщалось, что к 2028 году могут появиться антропоморфные роботы, которые заменят огромный пласт черновой работы, вытеснят уборщиков и строителей и будут задействованы в тех областях, где работают мигранты.