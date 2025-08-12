Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Федорова голодает, Волкова слушает Лепса: кто из звезд отдыхает в Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пока одни российские артисты выбирают отдых в Турции, другие путешествуют по Европе, третьи поехали отдыхать в Крым. Кто из звезд решил провести лето на полуострове — в материале NEWS.ru.

Юлия Волкова сходила на концерт Лепса в Крыму

19 июля Лена Катина и Юлия Волкова воссоединились, и группа «Тату» дала сольный концерт на ялтинском курорте «Мрия». После этого шоу Волкова решила не покидать Крым и сейчас отдыхает там с сыном и дочерью. Певица выкладывает в соцсетях фото в ярких купальниках, купается, плавает на яхте и любуется крымской природой.

Артистка посетила с детьми концерт Григория Лепса в концертном зале «Юбилейный» в Ялте. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» собрал аншлаг. Волковой тоже понравилось. «Спасибо за эмоции, было круто, как и всегда», — написала она в соцсети.

За что Бледанс любит Крым

Актриса и клоунесса Эвелина Бледанс любит ездить в Ялту. Она часто совмещает отдых с выступлениями. Эвелина — уроженка Ялты, поэтому Крым для нее — место притяжения и точка силы. Среди ее любимых мест — Балаклава, Симеиз, Алупка, Воронцовский дворец, Ливадийский парк, Ай-Петри, Ласточкино гнездо.

Самое большое удовольствие для Бледанс, когда она бывает я Ялте, — находить в городе сохранившиеся еще с ее детства нетронутые временем уголки, например, Пионерский парк, где она раньше гуляла.

«Мой папа был фотографом. Он меня много фотографировал, у меня много фотографий на набережной, среди цветущих кустов, на школьных съемках… В основном мы гуляли с ним возле моря, и как-то так получалось, что это было не летом, а в межсезонье. И у меня такая ассоциация с Ялтой — теплая зима. Снег в Ялте, как известно, бывает раз в году, и у меня есть фотографии этих заснеженных пальм», — рассказывала Бледанс.

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киселев делает вино в Коктебеле

Многие заменимости еще в 1990-х или в начале 2000- х построили или купили дачи в Крыму. У телеведущего Дмитрия Киселева есть особняк в известном поселке Коктебель. Это большой белый дом без высоких заборов с живой изгородью из растений. Дом довольно интересно спроектирован и напоминает корабль, выброшенный волной на берег. На участке растут виноград и оливки, журналист и его семья делают домашнее вино и оливковое масло.

Дом расположен удачно — на склоне горы, недалеко от моря. Впрочем, Коктебель — сам по себе интересный поселок, он давно считается местом, где собираются творческие люди, художники и музыканты.

Дача Алсу за 800 млн рублей

У певицы Алсу тоже есть дача в Крыму. У артистки и ее бывшего мужа Яна Абрамова была общая недвижимость на полуострове. Дом площадью 3200 квадратных метров находится в поселке Вязовая Роща под Севастополем.

На территории в три гектара есть несколько жилых построек, бассейн и фитнес-зал, вертолетная площадка, летний театр, теннисные корты, конюшня и манеж. Дом оценивается в 800 млн рублей. Семья уже пыталась его продать, но безуспешно — из-за высокой стоимости.

25 апреля Алсу и Абрамов заключили мировое соглашение о разделе имущества. Его итоги неизвестны.

Певица Алсу Певица Алсу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оксана Федорова голодает в Крыму

47-летняя телеведущая Оксана Федорова поехала в Крым, но не на пляжный отдых. Она решила провести оздоровительные процедуры. Федорова проходит в лечебном центре курс голодания. Она надеется не только сбросить лишний вес, но и привести в порядок здоровье с помощью отказа от еды.

Утром она принимает соду, почечный сбор и таблетку ламинарии, на ужин у нее печеночный сбор. Самое калорийное блюдо голодающим подают раз в два дня — это настой на основе чернослива, кураги и лимона. У Оксаны много физической активности: скандинавская ходьба по утрам, дыхательная гимнастика по Стрельниковой, плавание в море, упражнения в бассейне, суставная гимнастика, ЛФК.

Федорова предупредила читателей, что голодать так, как она, стоит только под руководством специалистов. «Это серьезное испытание для силы воли, но программа дает полную перезагрузку организма на клеточном уровне, нормализует работу внутренних органов, способствует снижению веса, естественному очищению и омоложению организма», — написала телеведущая в соцсетях.

